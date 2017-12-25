Путин заявил, что нельзя снижать свободу в интернете

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Нельзя снижать свободу в интернете, но надо внимательно посмотреть, как иностранные компании работают в сетях, в том числе в период выборов, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Нам ни в коем случае нельзя сужать пространство свободы в интернете, но надо внимательно посмотреть, как работают некоторые компании в сети интернет, в социальных сетях, насколько они широко вовлечены в нашу внутриполитическую жизнь. В том числе надо будет внимательно посмотреть, как они себя ведут, будут себя вести в ходе президентских выборов, предвыборной кампании", — сказал Путин, выступая на встрече с руководством палат Федерального Собрания.