Путин предложил "подумать" об утилизационном сборе бытовой техники

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает возможным подумать об утилизационном сборе в области бытовой техники.

"Что касается крупных отходов – телевизоры, холодильники и другая крупная техника – надо подумать. Я не говорю, что нужно сейчас вводить немедленно, надо подумать, чтобы не обременять экономику и производителей", — сказал Путин на встрече с парламентариями.

Он напомнил, что в автоотрасли в РФ существует утилизационный сбор, и он дает возможность создавать соответствующие кластеры, производства по утилизации и переработке машин, которые вышли из употребления.

Путин подчеркнул, что решение о новом утилизационном сборе нужно принимать не спеша, без всякой суеты. "Но очень важное направление, с этим полностью согласен, всячески готов поддерживать", — добавил президент РФ.