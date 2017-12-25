Пользователи Telegram вновь столкнулись с проблемами в работе мессенджера

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Пользователи мессенджера Telegram сообщили, что столкнулись с задержками при отправке сообщений.

В прошлый понедельник, 18 декабря, пользователи Telegram также столкнулись со сбоями в работе мессенджера – сервис работал медленно или не работал вовсе, выдавая сообщение "server error". Основатель мессенджера Павел Дуров тогда сообщал, что сбой связан с сильным ростом трафика в последнее время.

Кроме того, 19 декабря Дуров заявлял, что его издательский сервис Telegraph недоступен якобы из-за поступивших из России жалоб на ресурс.