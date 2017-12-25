Власти Омска рассказали, когда завершат ремонт дома, где взорвался газ

Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий взрыва газового баллона в Омске. 23 декабря 2017

Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий взрыва газового баллона в Омске. 23 декабря 2017

НОВОСИБИРСК, 25 дек – РИА Новости. Ремонт многоэтажного панельного дома в Омске, где в субботу взорвался газовый баллон, будет завершен не позднее 10 января 2018 года, жители пока находятся в гостинице, сообщает в понедельник пресс-служба мэрии города.

По данным ГУМЧС по региону, в субботу в Омске в 10-этажном негазифицированном доме на 2-м Амурском проезде произошел взрыв без горения газового баллона на кухне квартиры на последнем этаже. В результате, по уточненным данным, обрушилась стена в трехкомнатной квартире — две стенных панели дома. Пострадала женщина, ее жизнь вне опасности.

"Ремонтные работы на доме по 2-му Амурскому проезду должны быть завершены не позднее 10 января. В настоящее время на площадке продолжается монтаж башенного крана. Общая стоимость работ ориентировочно составит около 10 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что для координации аварийно-спасательных работ и оперативного решения текущих вопросов создан специальный штаб, заседания которого будут проходить ежедневно. Сейчас строители монтируют башенный кран, без которого работы по восстановлению частично разрушенной квартиры, расположенной на последнем этаже, невозможны. Установку планируется полностью завершить к вечеру 26 декабря. Параллельно подрядчик (компания "Стройбетон") разрабатывает детализированную проектно-сметную документацию, необходимую для выполнения ремонта.

Представитель мэрии Омска пояснил РИА Новости, что пока нет полной информации от сотрудников МЧС по итогам обследования дома с использованием аппаратно-диагностического комплекса "Струна", в связи с чем эвакуированные жители всех четырех подъездов дома продолжают находиться в пункте временного размещения – гостинице.

"Если она (информация от МЧС) будет получена вечером и будет положительной, то жителям не будут препятствовать в возвращении домой. Но при желании они смогут остаться в гостинице до завтра", — отметил собеседник агентства, уточнив, что речь идет о жильцах трех из четырех подъездов дома.

Как сообщалось ранее, жители подъезда, где произошел взрыв, смогут вернуться в свои квартиры только после окончательного завершения ремонтных работ.