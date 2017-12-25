В Госдуме попросят Facebook объяснить блокировку аккаунтов Кадырова

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин намерен обратиться с официальным запросом и потребовать разъяснить ситуацию с блокировкой аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова в Instagram и Facebook, если от представителей соцсети не будут даны комментарии в ближайшие дни.

"Это настораживает. Мы бы хотели услышать причины, на основании которых его страницы в социальных сетях были ограничены. Он не только президент Чечни — крупного региона, но ещё и популярный блогер, у него 3 миллиона подписчиков. В этой связи нам бы хотелось, чтобы такое событие было публично прокомментировано представителями в социальной сети и объяснено. Нам бы хотелось рассчитывать на то, что это не было ограничением свободы слова и информации", — сказал Левин на пресс-конференции в Москве.

"Мы рассчитываем, что мы такую информацию получим. Если она в ближайшие дни не будет представлена, мы обратимся с официальным запросом в социальную сеть — с требованием разъяснить нам, на каком основании такие шаги были предприняты", — подчеркнул он.

Профиль Кадырова в социальной сети Instagram перестал работать в субботу. При попытке зайти на страницу @kadyrov95 сообщается, что она недоступна. Также не работает страница политика в Facebook.

Компания Facebook является владельцем Instagram.