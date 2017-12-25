Матвиенко рассказала о планируемых поправках в Семейном кодексе

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Совет Федерации планирует внести в 2018 году в Семейный кодекс поправки, ограничивающие возможности органов опеки по изъятию детей из семей, сообщила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

"Мы работаем над подготовкой таких изменений. Надеемся, что удастся принять закон в следующем году", — сказала она на пресс-конференции. По словам спикера, изымать детей из семей необходимо только тогда, когда есть реальная угроза жизни и здоровью ребёнка.

"У органов опеки не должно быть карающих функций. А у нас работают так: сначала заберём (ребёнка), а потом разберёмся", — заявила Матвиенко.