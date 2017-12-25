В Чечне член СПЧ озвучила новый список россиян, найденных в тюрьме Багдада

ГРОЗНЫЙ, 25 дек — РИА Новости. Предварительный список российских женщин и детей, найденных властями Чечни в багдадской женской тюрьме, передала РИА Новости член СПЧ при главе Чечни Хеда Саратова, входящая в рабочую группу по поиску и возвращению российских женщин и детей, вывезенных мужьями на территорию, подконтрольную "Исламскому государству"*. Группу возглавляет член Совета Федерации, представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби.
Глава Чечни Рамзан Кадыров на прошлой неделе сообщил, что в одном из иракских лагерей обнаружили новую группу россиян из 13 женщин и 28 малолетних детей. Одну заключенную — трехлетнюю сироту из Дагестана, Сабсаби удалось вывезти в середине прошлой недели из Ирака и передать родным.
В новом списке 13 женщин и 27 детей.
Мурадханова Седаят Алигайдаровна, 1977 года рождения, Дербент (Дагестан), с ней двое детей 9 и 16 лет, внук 2017 года рождения.
Кадырова Барият Гаджибатыровна, 1968 года рождения, Махачкала (Дагестан), с ней девочка 11 лет.
Кадырова Айна Исламовна, 1989 года рождения, дочь Барият Кадыровой, Дагестан, с ними четверо детей – два мальчика и две девочки от года до 12 лет.
Ремиханова Эльмира Разимовна, 1997 года рождения, Дербент (Дагестан), с ней двое детей от одного до трех лет.
Мужаидова Аида Гаджиакаевна, 1992 года рождения, Махачкала (Дагестан), с ней двое детей от двух до пяти лет.
Биимурзаева Амелия Нурутдиновна, 1995 года рождения, Дагестан, с ней девочка двух лет.
Исмайлова Алиса Джавидовна, Махачкала (Дагестан).
Идрисова Дина Имамутдиновна, 1989 года рождения, Избербаш (Дагестан), с ней трое детей от одного до семи лет.
Процак Елена Степановна, 1987 года рождения, Брянская область, с ней четверо детей – два мальчика и две девочки от одного до девяти лет.
Байматова Нилуфар Саттаровна, 1968 года рождения, Москва.
(…) Мария, 2000 года рождения, Москва, с ней мальчик.
Мадаева Зама Окушевна, 1971 года рождения, Гудермес (Чечня).
В списке указана трехлетняя девочка из Дагестана по имени Кавсар. Известно, что имя ее матери Калимат, она 1994 года рождения. Данных о местонахождении матери нет, возможно, девочка сирота.
Саратова просит родственников женщин и детей связаться с рабочей группой по телефонам: +7 928 085-79-51 и +7 938 909-50-96.
Уголовный процесс
Это неполный перечень найденных в тюрьме россиянок с детьми. По последним данным, которые сообщил журналистам Сабсаби, в женской тюрьме Багдада содержится 69 женщин и 108 детей. Когда их удастся вернуть на родину, неизвестно. Сенатор рассказал, что со временем процедура возвращения именно с территории Ирака россиян, побывавших на территории ИГ*, осложнилась.
Их интересы в багдадском суде по уголовным делам будут защищать местные адвокаты, нанятые Сабсаби по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова. Они уже приступили к изучению дел. Процесс рассмотрения дел может занять в среднем до трех месяцев. Пока трудно предположить, насколько иракское правосудие будет милосердно к россиянкам. Их дальнейшую судьбу решит суд.
* Запрещенная в России террористическая организация