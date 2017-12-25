РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

В Чечне член СПЧ озвучила новый список россиян, найденных в тюрьме Багдада

03:3625.12.2017
(обновлено: 03:44 25.12.2017)
04320
© РИА Новости / Александр НатрускинЧеченская правозащитница Хеда Саратова. Архивное фотоЧеченская правозащитница Хеда Саратова. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин

ГРОЗНЫЙ, 25 дек РИА Новости. Предварительный список российских женщин и детей, найденных властями Чечни в багдадской женской тюрьме, передала РИА Новости член СПЧ при главе Чечни Хеда Саратова, входящая в рабочую группу по поиску и возвращению российских женщин и детей, вывезенных мужьями на территорию, подконтрольную "Исламскому государству"*. Группу возглавляет член Совета Федерации, представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби.

Во время встречи российских детей, возвращенных из Сирии, в аэропорту Грозного. 13 ноября 2017
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Кадыров пообещал помочь всем оставшимся в Сирии и Ираке россиянам
Ранее РИА Новости уже публиковало список россиянок с детьми, найденных в лагере иракского Мосула, и помещенных в женскую тюрьму Багдада из 104 человек — 25 женщин и 79 детей. По словам Саратовой, многие родственники уже вышли на связь с рабочей группой.

Глава Чечни Рамзан Кадыров на прошлой неделе сообщил, что в одном из иракских лагерей обнаружили новую группу россиян из 13 женщин и 28 малолетних детей. Одну заключенную — трехлетнюю сироту из Дагестана, Сабсаби удалось вывезти в середине прошлой недели из Ирака и передать родным.

В новом списке 13 женщин и 27 детей.

Мурадханова Седаят Алигайдаровна, 1977 года рождения, Дербент (Дагестан), с ней двое детей 9 и 16 лет, внук 2017 года рождения.

Кадырова Барият Гаджибатыровна, 1968 года рождения, Махачкала (Дагестан), с ней девочка 11 лет.

Кадырова Айна Исламовна, 1989 года рождения, дочь Барият Кадыровой, Дагестан, с ними четверо детей – два мальчика и две девочки от года до 12 лет.

Ремиханова Эльмира Разимовна, 1997 года рождения, Дербент (Дагестан), с ней двое детей от одного до трех лет.

Мужаидова Аида Гаджиакаевна, 1992 года рождения, Махачкала (Дагестан), с ней двое детей от двух до пяти лет.

Операция по задержанию кавказских боевиков в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
ИГ* в вашем городе, районе, дворе. Почему с ФСБ должен быть каждый
Магомедханова Эльвира Магомедхановна, 1997 года рождения, Дербент (Дагестан), с ней двое детей от одного до трех лет.

Биимурзаева Амелия Нурутдиновна, 1995 года рождения, Дагестан, с ней девочка двух лет.

Исмайлова Алиса Джавидовна, Махачкала (Дагестан).

Идрисова Дина Имамутдиновна, 1989 года рождения, Избербаш (Дагестан), с ней трое детей от одного до семи лет.

Процак Елена Степановна, 1987 года рождения, Брянская область, с ней четверо детей – два мальчика и две девочки от одного до девяти лет.

Байматова Нилуфар Саттаровна, 1968 года рождения, Москва.

(…) Мария, 2000 года рождения, Москва, с ней мальчик.

Мадаева Зама Окушевна, 1971 года рождения, Гудермес (Чечня).

В списке указана трехлетняя девочка из Дагестана по имени Кавсар. Известно, что имя ее матери Калимат, она 1994 года рождения. Данных о местонахождении матери нет, возможно, девочка сирота.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Кадыров рассказал, как вывозили детей с бывшей под контролем ИГ* территории
В списке также есть трое мужчин: Ибрахим Исмаилов, Мухаммад Исмаилов и Иса Арсанукаев. Никаких данных об их возрасте и происхождении у рабочей группы нет.

Саратова просит родственников женщин и детей связаться с рабочей группой по телефонам: +7 928 085-79-51 и +7 938 909-50-96.

Уголовный процесс

Это неполный перечень найденных в тюрьме россиянок с детьми. По последним данным, которые сообщил журналистам Сабсаби, в женской тюрьме Багдада содержится 69 женщин и 108 детей. Когда их удастся вернуть на родину, неизвестно. Сенатор рассказал, что со временем процедура возвращения именно с территории Ирака россиян, побывавших на территории ИГ*, осложнилась.

Малика Иноркаева
© РИА Новости / Марина Луковцева
Дочь разучилась говорить: как боевики ИГ* удерживают вдов
По его словам, все находящиеся в тюрьме российские женщины, начиная с 14 лет, обвиняются по двум статьям иракского законодательства — терроризм и незаконное пересечение госграницы Ирака.

Их интересы в багдадском суде по уголовным делам будут защищать местные адвокаты, нанятые Сабсаби по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова. Они уже приступили к изучению дел. Процесс рассмотрения дел может занять в среднем до трех месяцев. Пока трудно предположить, насколько иракское правосудие будет милосердно к россиянкам. Их дальнейшую судьбу решит суд.

* Запрещенная в России террористическая организация

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена