Поклонская выступила за декриминализацию бытового использования спецсредств

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская подготовила к внесению законопроект, согласно которому гражданин не может быть привлечен к уголовной ответственности за бытовое использование спецсредств для негласного получения информации.

По ее словам, инициатива уже рассмотрена и одобрена экспертной комиссией при комитете, а при последующей поддержке фракции "Единая Россия" будет уже внесена на рассмотрение Госдумы.

"Основная мысль законопроекта направлена на то, чтобы оградить обычного человека, который использует специальные технические средства для бытовых, личных нужд: в целях безопасности своих детей, в целях безопасности и сохранности своего имущества", — заявила Поклонская РИА Новости.

Она уточнила, что в настоящий момент случаи привлечения к уголовной ответственности людей за использование таких спецсредств в быту встречаются довольно часто, поэтому "требуется корректировка статьи 138.1 УК (незаконный оборот специальных технических средств)".

Поклонская пояснила, что необходимо добавить в формулировку статьи положение, согласно которому уголовная ответственность предусматривается только за умышленное приобретение этих средств со специальной целью.

Внимание общественности к проблеме было привлечено в ходе общения президента России Владимира Путина с журналистами. На пресс-конференции была озвучена информация о том, что фермера из Курганской области обвиняют в покупке запрещенного технического средства. По данным следствия, в январе он для личных целей заказал в интернет-магазине с доставкой из Китая многофункциональное устройство "Мини А8, предназначенное, в частности, для передачи акустической информации из помещения. Сторона защиты заявляет, что мужчина купил трекер, чтобы следить за коровой, постоянно отбивающейся от стада.