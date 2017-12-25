Поклонская выступила за декриминализацию бытового использования спецсредств

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская подготовила к внесению законопроект, согласно которому гражданин не может быть привлечен к уголовной ответственности за бытовое использование спецсредств для негласного получения информации.
"Основная мысль законопроекта направлена на то, чтобы оградить обычного человека, который использует специальные технические средства для бытовых, личных нужд: в целях безопасности своих детей, в целях безопасности и сохранности своего имущества", — заявила Поклонская РИА Новости.
Она уточнила, что в настоящий момент случаи привлечения к уголовной ответственности людей за использование таких спецсредств в быту встречаются довольно часто, поэтому "требуется корректировка статьи 138.1 УК (незаконный оборот специальных технических средств)".
Внимание общественности к проблеме было привлечено в ходе общения президента России Владимира Путина с журналистами. На пресс-конференции была озвучена информация о том, что фермера из Курганской области обвиняют в покупке запрещенного технического средства. По данным следствия, в январе он для личных целей заказал в интернет-магазине с доставкой из Китая многофункциональное устройство "Мини А8, предназначенное, в частности, для передачи акустической информации из помещения. Сторона защиты заявляет, что мужчина купил трекер, чтобы следить за коровой, постоянно отбивающейся от стада.