"Машина-призрак" из Барнаула озадачила пользователей соцсетей

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Пользователи соцсетей разошлись во мнении относительно видеозаписи, на которой запечатлено внезапное появление на проезжей части автомобиля "Шевроле Нива". Ролик опубликован на странице Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".

На записи видно, как при попытке поворота налево водителя блокирует "Нива", которую до этого не фиксировал видеорегистратор. В пояснении к ролику говорится, что инцидент произошел в Ленинском районе города Барнаула.

Мнения комментаторов по поводу произошедшего на видео разделились: одни назвали "Ниву" "машиной-призраком", другие предположили, что она начала движение с обочины и потому не попала в кадр. "Так и не смог ее рассмотреть до перекрестка, по ходу призрак", — написал пользователь Рахул Алекберов. "Летучий голландец", — предположил Андрей Бухтормин.

Были и те, кто обратил внимание, что во время поворота водитель нарушил правила, не остановившись и не удостоверившись в том, что дорога свободна. Некоторые сочли, что причинами появления "призрака" могут быть грязное лобовое стекло, туман или блики от фар.

Большинство пользователей поддержали версию, согласно которой автомобиль мог отъехать от автобусной остановки, расположенной рядом с перекрестком, и попасть в "слепую зону". "По-любому выезжала недалеко за машиной, он на разгон шел", — написал Павел Писоцкий. "На седьмой секунде налево сворачивает и оказывается строго за машиной", — отметил подписчик группы под ником Антипод Потенциалов.