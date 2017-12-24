В хоккейном матче на Красной площади победила команда Путина

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В пятничном матче Ночной хоккейной лиги на Красной площади победила команда, в которой играл президент России Владимир Путин, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по спорту Вячеслав Фетисов.

Ранее на сайте Кремля сообщалось, что Путин принял участие в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги, который прошел поздно вечером в пятницу на Красной площади в Москве. На размещенных на сайте фотографиях видно, что вместе с Путиным в матче приняли участие Фетисов, глава Минобороны Сергей Шойгу и саксофонист Игорь Бутман.

"В товарищеской игре обычно равенство побеждает, но победила команда, где президент играл", — сказал Фетисов.

Он добавил, что игра прошла на высоком уровне, погода "удалась", все получили удовольствие. "Во-первых, первый раз мы на улице играли, во-вторых, это Красная площадь, это круто само по себе", — отметил он.

"Мы как раз вспомнили с Владимиром Владимировичем, что в 2006 году я пришел к нему как руководитель Росспорта и говорю: "Нам нужен каток на Красной площади, сыграть матч", 25 лет "русской пятерке" было. И он поддержал наше предложение, с тех пор каток популярный, эксплуатируется, привлекает много людей. Вот впервые сыграли матч, сколько времени прошло", — добавил Фетисов.

Ночная хоккейная лига была создана в 2011 году по инициативе президента и при поддержке ветеранов отечественного хоккея. Ее основными задачами являются привлечение взрослых россиян к спорту, популяризация в стране хоккея с шайбой и создание хоккейного любительского сообщества, объединяющего все регионы России.