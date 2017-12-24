Русские хакеры взломали Рождество. RT показал, как Дед Мороз победил Санту

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Телеканал RT опубликовал шуточное видео, на котором Дед Мороз побеждает Санта-Клауса.

Действие ролика происходит в канун Рождества где-то в США. Проснувшись, американский мальчик идет искать подарки под елкой, однако находит в гостиной Санту со связанными руками и кляпом во рту.

Над американским волшебником возвышается российский Дед Мороз. Он поздравляет мальчика с Новым годом и просит прочитать стихи. В конце ролика ребенок с сильным акцентом читает стихотворение Владимира Орлова "О Родине" ("Я узнал, что у меня есть огромная семья…).

Россию неоднократно обвиняли в попытке повлиять на выборы президента США и другие избирательные процессы в разных странах. Ряд зарубежных политиков отмечали, что русские хакеры являются агентами Кремля.

Тем не менее до сих пор никаких конкретных фактов, которые бы указывали на российское вмешательство, так и не было представлено. Москва подобные заявления называла абсолютно голословными.