ИСЛАМАБАД, 24 дек — РИА Новости. Аккаунты главы Чечни Рамзана Кадырова в Instagram и Facebook закрыли, опасаясь правды, сказал спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин на встрече с иранским коллегой Али Лариджани.

"Создается опасный прецедент. Исходя из принципа взаимности, мы должны так же поступить", — отметил он.

Володин напомнил, что аккаунты Кадырова закрыли после внесения его в санкционный список, глава Чечни при этом не нарушал правил их ведения. Он добавил, что "правда все равно найдет себе дорогу, как бы ни пытались ее исказить".

Спикер Госдумы также упомянул о давлении на российские СМИ в США. "И это в связи с решением относительно нашей международной компании Russia Today, агентства Sputnik — журналистов этих компаний не хотели пускать в конгресс. Это все решения, которые посягают на основополагающие права граждан, на демократические принципы, на свободу слова, право на распространение информации, право на информацию. Боятся публичного разговора, боятся правды. По-другому взять и объяснить такие решения невозможно", — сказал Володин.

Володин добавил, что решение о закрытии аккаунтов в Instagram и Facebook Рамзана Кадырова также не поддается объяснению. "Вот такая политика, политика затыкания ртов", — добавил спикер Госдумы.

Профиль Кадырова в Instagram перестал работать в субботу. При попытке зайти на страницу @kadyrov95 пользователи видят сообщение, что она недоступна. Страница политика в Facebook также не работает.

США в среду внесли в санкционный "список Магнитского" пятерых россиян, включая главу Чечни Рамзана Кадырова, обвинив их в нарушениях прав человека. По мнению Кадырова, Штаты не могут ему простить, что он посвятил жизнь борьбе с терроризмом.





В середине ноября Минюст США внес RT в список иноагентов. Позже телеканал лишили аккредитации в конгрессе. В ответ на это в России также приняли закон об иноагентах и включили туда девять американских СМИ.