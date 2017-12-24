ИСЛАМАБАД, 24 дек — РИА Новости. Аккаунты главы Чечни Рамзана Кадырова в Instagram и Facebook закрыли, опасаясь правды, сказал спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин на встрече с иранским коллегой Али Лариджани.
"Создается опасный прецедент. Исходя из принципа взаимности, мы должны так же поступить", — отметил он.
Володин напомнил, что аккаунты Кадырова закрыли после внесения его в санкционный список, глава Чечни при этом не нарушал правил их ведения. Он добавил, что "правда все равно найдет себе дорогу, как бы ни пытались ее исказить".
Спикер Госдумы также упомянул о давлении на российские СМИ в США. "И это в связи с решением относительно нашей международной компании Russia Today, агентства Sputnik — журналистов этих компаний не хотели пускать в конгресс. Это все решения, которые посягают на основополагающие права граждан, на демократические принципы, на свободу слова, право на распространение информации, право на информацию. Боятся публичного разговора, боятся правды. По-другому взять и объяснить такие решения невозможно", — сказал Володин.
Володин добавил, что решение о закрытии аккаунтов в Instagram и Facebook Рамзана Кадырова также не поддается объяснению. "Вот такая политика, политика затыкания ртов", — добавил спикер Госдумы.
Профиль Кадырова в Instagram перестал работать в субботу. При попытке зайти на страницу @kadyrov95 пользователи видят сообщение, что она недоступна. Страница политика в Facebook также не работает.