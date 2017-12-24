Кадыров рассказал, как вывозили детей с бывшей под контролем ИГ* территории

ВЛАДИВОСТОК, 24 дек — РИА Новости. Свыше 90 женщин и детей было вывезено с территории, контролировавшейся "Исламским государством"* (террористической организацией, запрещенной в РФ), сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в программе "Итоги недели" с Ирадой Зейналовой на НТВ.

"Мы за два года раздали около одной тысячи тонн гуманитарной помощи. Они (мои бойцы) всегда помогали…, помогали вывезти детей, женщин. В спецоперациях участвовали. 94 детей и женщин вернули. На подходе больше 40…, на днях повезут в Москву. И дальше будет так продолжаться", — сказал Кадыров.

Он признался, что его жена плакала при просмотре видеоклипа о вывезенных людях.

"Как они благодарят нас, консульство… И женщины пели, собрались, чтобы выразить благодарность за то, что их вернули. Они пережили страх, ужас…" — рассказал Кадыров.

По его словам, президент РФ Владимир Путин говорил о том, что "надо смотреть за ними (вывезенными с бывшей под контролем ИГ* территории — ред.) и не бросать, провести полное медицинское обследование, посмотреть, как они обустроились".

Процесс возвращения женщин и детей на родину из Ирака и Сирии начался после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров в начале августа опубликовал в Instagram видеоролик, снятый корреспондентами RT в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о российских детях, чьи родители примкнули к террористической группировке ИГ*, вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения Мосула. Кадыров выражал надежду, что родственники этих детей узнают их и напишут по специальному адресу.

* Террористическая организация, запрещенная в России