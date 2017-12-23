Госдума примет зеркальные меры в случае отзыва лицензии у RT France

НОВОСИБИРСК, 23 дек — РИА Новости. Госдума РФ в случае отзыва лицензии у российского телеканала RT во Франции примет зеркальные меры, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой в эфире программы "Право знать" на канале ТВЦ.

Общественные деятели со страниц газеты Monde обратились в среду к главе Высшего совета по аудиовизуальным средствам Франции (CSA) Оливье Шрамеку с просьбой отозвать лицензию у телеканала RT France. Это произошло на фоне притеснений RT в США в связи с обвинениями во вмешательстве в американские выборы. При этом главный редактор RT Маргарита Симоньян неоднократно отвергала подобные обвинения.

"Если, конечно, на такие меры французы пойдут, а я надеюсь, что этого не случится… Но если они пойдут, тогда мы тоже примем зеркальные меры. И, кстати, французам есть что терять в большей степени, чем американцам на нашем рынке средств массовой информации", — сказал Толстой

Депутат отметил, что законы Франции не позволяют принять такое решение просто "явочным порядком", и нужно приложить серьезные усилия, чтобы, придумать что-то аналогичное тому, что "сделали американцы с иностранными агентами".

"Это воспроизведение клише про русскую пропаганду, про то, что "они пробрались к нам в головы, дестабилизируют нашу стабильность и европейское единство". Во Франции много разной общественности, и она очень активна. Часть этой общественности усилиями президента Макрона сейчас перебралась в парламент Франции… Люди это неравнодушные, но я бы не преувеличивал значение этого обращения", — сказал Толстой.

Министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону об иностранных агентах от 1938 года. При этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle не зарегистрированы в этом качестве. Позже RT был лишен аккредитации в конгрессе США из-за статуса иноагента.

Президент России Владимир Путин в конце ноября подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. Согласно тексту закона, иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Позже Минюст РФ включил в список иноагентов, действующих в России, девять СМИ, в том числе "Голос Америки" и "Радио Свобода".