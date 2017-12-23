Кадыров завел аккаунт в соцсети Mylistory

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что завел аккаунт в социальной сети Mylistory и планирует публиковать там важные новости, фотографии и видео.

Профиль Кадырова в социальной сети Instagram перестал работать в субботу. При попытке зайти на страницу @kadyrov95 сообщается, что она недоступна. Также не работает страница политика в Facebook. Ранее спикер парламента Магомед Даудов закрыл свой аккаунт, члены парламента также планируют покинуть Instagram.

"Дорогие друзья, я создал личный аккаунт kadyrov_95 в Mylistory. Теперь все важные новости с фото и видео буду выкладывать в этом приложении", — написал Кадыров в своем канале в Telegram.

"Сотрудникам Госдепа вход разрешён только с одобрения МИД РФ и руководства Чеченской республики", — добавил он.

Приложение Mylistory доступно AppStore для пользователей устройств Apple. Автором приложения значится Магомед Эсханов. Ранее Кадыров заявлял, что Mylistory разрабатывается в Чечне как альтернатива западным соцсетям.