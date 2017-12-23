Путин призвал "отбросить все, что мешает обновлению России"

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Необходимо отбросить все, что мешает обновлению России, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Определяя задачи развития, мы должны принимать своевременные решения, какими бы спорными они на момент принятия не казались. Нужно отбросить все, что мешает обновлению России. У нас много всего накопилось. Кто мешает ее снова сделать молодой и перспективной и устремленной вперед? Вот это все должно быть вычленено и отброшено в сторону", — заявил Путин на съезде "Единой России" после доклада председателя партии Дмитрия Медведева.

Глава государства также отметил, что необходимо решить все насущные задачи, а именно "внести существенные изменения в развитие здравоохранения и образования, в развитие инфраструктуры".

"Потому что без здравоохранения и образования нам не решить другой ключевой задачи — придать нашей экономике инновационный характер. Цифровизацию развивать, биотехнологии и так далее, и так далее", — подчеркнул российский лидер.

В своем выступлении Путин также обратил внимание на человеческие ресурсы.

"Ну не могут это сделать больные и необразованные люди. В современном мире все это связано между собой", — отметил он.

По словам главы государства, в России есть "много людей, выполняющих конкретную работу, работающие на местах, на земле". "И они знают, что для того, чтобы решить эти задачи, невозможно использовать только одни лозунги, призывы и просто кому-то, на каком-то политическом этапе давать деньги, не заботясь о том, что будет завтра. Эта дорога в никуда", — заявил Путин.

Он подчеркнул, что "Единая Россия" всегда была очень ответственной политической силой и профессионально подходила к решению задач.