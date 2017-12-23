Путин призвал "отбросить все, что мешает обновлению России"

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Необходимо отбросить все, что мешает обновлению России, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства также отметил, что необходимо решить все насущные задачи, а именно "внести существенные изменения в развитие здравоохранения и образования, в развитие инфраструктуры".
"Потому что без здравоохранения и образования нам не решить другой ключевой задачи — придать нашей экономике инновационный характер. Цифровизацию развивать, биотехнологии и так далее, и так далее", — подчеркнул российский лидер.
В своем выступлении Путин также обратил внимание на человеческие ресурсы.
По словам главы государства, в России есть "много людей, выполняющих конкретную работу, работающие на местах, на земле". "И они знают, что для того, чтобы решить эти задачи, невозможно использовать только одни лозунги, призывы и просто кому-то, на каком-то политическом этапе давать деньги, не заботясь о том, что будет завтра. Эта дорога в никуда", — заявил Путин.
Он подчеркнул, что "Единая Россия" всегда была очень ответственной политической силой и профессионально подходила к решению задач.