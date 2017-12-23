Кадыров высказался об исчезновении его страницы в Instagram

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал исчезновение своей страницы в инстаграме. С его точки зрения, блокировка последовала сразу после санкций Минфина США и подобные действия говорят об иллюзии независимости инстаграма от официального Вашингтона.

"В ночь на субботу исчезла моя страница в Instagram. Аккаунт имел галочку (официальный статус), поэтому Instagram обязан был обеспечить безопасность. Мы ради интереса обратились в службу поддержки, но ответ не последовал. Ясно, что никто иной практически не смог бы приложить к этому руку. От меня ждали возмущений, но просчитались. Это единственное, чем я доволен в действиях Instagram и их покровителей в Белом доме", — написал он в телеграме и в своем англоязычном аккаунте в инстаграме.

"Да, странно выглядит демарш Instagram, который до сих пор пытался делать видимость независимости от официального Вашингтона. И почему-то он последовал сразу же после публикации санкций минфина США", — добавил он.

Кадыров отметил, что ему давно приходила в голову мысль покинуть эту сеть.

"Однако не стоит расстраиваться. Мы и далее будем общаться в "Вконтакте" (Рамзан Кадыров), Twitter (RKadyrov), Telegram (Kadyrov_95). Есть и приятная новость. Мне стало известно, что в Чечне в стадии тестирования находится новая социальная сеть @Mylistory, которая ни в чем не уступает заморским. Она начнет функционировать после Нового года", — добавил он.

США в среду внесли в санкционный "список Магнитского" пятерых россиян, включая главу Чечни Рамзана Кадырова. По его мнению, США не могут ему простить, что он посвятил жизнь борьбе с терроризмом.