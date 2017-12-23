От ремня до стриптиза. Что доводит школьных учителей до ручки

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости, Анна Криволапова. Написала на лбу "Не готов", танцевала стриптиз в классе, ударила ремнем ученика. Скандальные истории со школьными учителями — в топе новостей за последнюю неделю. Педагоги выходят из себя и срываются. При этом ни стаж, ни опыт не влияют на крепость нервов. Как правило, в конфликте ученика и учителя крайним оказывается взрослый. На защиту детей встают чиновники и правозащитники. Педагоги, в свою очередь, говорят: "Мы бесправны". Зная об этом, продвинутые дети порой не гнушаются пользоваться своим "всевластием".

Либо терпи, либо уходи

Где проходит грань — что позволено учителям, а что нет, разбиралось РИА Новости.

Частная школа в Ярославле за один день стала знаменитой на всю страну из-за надписи "Не готов", которую оставила на лбу 14-летнего школьника — инвалида детства учительница русского языка Виолетта Пашкевич. Более того, в этом ей помогали одноклассники подростка: мальчика держали за руки, чтобы не вырывался.

Инцидент произошел еще в октябре, однако известно о нем стало только сейчас — делом заинтересовались правоохранительные органы. Мама мальчика обратилась в прокуратуру. Сейчас к истории подключилось также управление Следственного комитета по Ярославской области — проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"), сообщается на сайте ведомства.

После огласки в СМИ случилась и внутришкольная проверка: педагога пока что отстранили от занятий. Учительница тем временем стала оправдываться и говорит, что подросток просто попал ей под горячую руку. Впрочем, родителей мальчика раскаяния не тронули.

Одноклассники, помогавшие педагогу, также пытаются выгородить себя. По их словам, парень сам не хотел учиться и другим не давал: задания не выполнял, постоянно пытался сорвать уроки. Поэтому, поясняют они, учительница и не выдержала. При этом стаж работы Пашкевич около 10 лет — человек опытный.

РИА Новости попыталось получить комментарий у директора ярославской школы. Однако разговаривать с корреспондентом наотрез отказались и бросили трубку.

Даже если мальчик действительно плохо учился и срывал уроки, имела ли право учительница применять такие жесткие меры? "Как учитель, я ее понимаю, но не оправдываю. Да, есть такие ученики — не сахар, мягко говоря. Однако мы в незавидном положении: терпи и все. По закону мы, конечно, не имеем права так делать, но иногда срываемся. Бывает, что коллеги в сердцах отвечают на оскорбления школьников. Но чтобы на лбу писать, да еще и чтобы дети держали… Это уже чересчур. В нашей профессии система такая: либо ты нервы держишь при себе, либо уходишь", — поделился своим мнением с РИА Новости учитель с 21-летним стажем работы Андрей Колесников из Саратовской области.

Ремня тебе мало

Педагоги, разумеется, понимают, чего им будут стоить подобные срывы. В лучшем случае — увольнение, а в худшем — уголовное наказание. "У коллеги была ситуация: воспитанник специально доводил его из-за лайков в соцсети. Подросток хотел снять видео с истерикой учителя, чтобы выложить потом в интернет и собрать "урожай". И добился своего. Мой знакомый, увидев, что ученики снимают перепалку, подумал "прощай, педагогика", влепил затрещину и сразу же написал заявление на увольнение", — вспоминает педагог из Кировской области Екатерина Переверзенко.

Впрочем, увольнение может и не спасти, если настойчивые родители пострадавшего ребенка потребуют сатисфакции и пойдут в прокуратуру, как это случилось в Ярославле.

Но далеко не все идут на кардинальные меры. На этой неделе имела место еще одна скандальная школьная история. В городе Волжский Волгоградской области мама ученика пожалела пожилую учительницу и написала заявление в местный департамент образования: претензий, дескать, нет. А дело было так: на перемене один пятиклашка снял ремень и несколько раз ударил им одноклассника. Конфликт быстро остановила Екатерина Ивановна, учитель математики. Она отобрала орудие экзекуции и пару раз шлепнула им самого нападавшего. "Ты за что его пинками бил? Ты уже состоял на учете, мало тебе? Опять тебя на учет ставить? На свой ремень!" — воспитывала хулигана педагог.

Одноклассница выпоротого "героя" сняла происходящее на телефон и выложила в интернет. Как рассказал РИА Новости источник, пожелавший остаться неизвестным, в этом случае все не так просто. По его словам, у Екатерины Ивановны был конфликт с ученицей, которая потом опубликовала видео в интернете. Мама девочки наказала ей снимать на телефон все, что творится в классе.

К тому моменту, как видео посмотрели десятки тысяч людей, заявление об увольнении от математика было уже на столе у директора школы.

"Екатерина Ивановна сразу же позвонила матери этого мальчика и рассказала, что произошло. А потом принесла мне заявление об увольнении, — прокомментировал нам директор школы № 32 "Эврика-развитие" Владимир Кузнецов. — Не будь этого конфликта, она бы все равно не смогла продолжать вести уроки из-за состояния здоровья. Поскольку учителей математики мало, после выхода на пенсию мы ее уговорили остаться в школе".

Вместе с тем директор говорит, что, как бы ни вел себя ученик и что бы он ни говорил, если нервы преподавателя не выдержат, по закону будет виноват только педагог. Никакое плохое поведение школьника не смягчит вину.

Были танцы?

Впрочем, в неоднозначных ситуациях учителя подвластны не только своим воспитанникам и их родителям, но и администрации школы. По крайней мере, в случае 59-летней москвички Светланы Колядовой. Ее историю на днях растиражировали в федеральных СМИ.

Как выяснили журналисты, Колядову уволили за "аморальный поступок, несовместимый с педагогической деятельностью". Восстановиться на прежнее место работы она пытается по суду. Во время разбирательства учителю попытались "повесить" синяк, который одна из школьниц получила, когда случайно столкнулась с Колядовой в коридоре. Однако суд не обнаружил в этом злого умысла. Тогда дирекция образовательного учреждения обвинила ветерана труда с 37-летним стажем работы в том, что она якобы танцевала в классе стриптиз.

Был стриптиз или нет? Доказать, что откровенные танцы в классе имели место, администрации школы на судебном процессе не удалось. Будет ли она восстановлена на работе — вопрос пока открытый.

"Учителя всегда "размазывают", всегда он неправ! Поэтому люди пользуются этим — и правильно делают. Если это позволяют, то почему нет? А что можно учителю? Да ничего, вообще. Нам говорят: "Нет плохих учеников, есть плохие учителя". Видя такое отношение со стороны администрации школы, ученики просто садятся нам на голову", — возмущается педагог московской школы с 20-летним стажем работы, пожелавшая не называть свое имя.

Скандальные истории бывают с разными оттенками, поясняет она: одно дело — писать на лбу "Не готов", удерживая силой, а другое — отшлепать хулигана за издевательства над одноклассником. По ее мнению, нужно вернуться к старой практике. А именно — оставлять за двойки на второй год. Она уверена, что это дисциплинирует учеников, а педагоги будут меньше срываться.

