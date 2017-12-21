В Госдуме рассказали о критериях присвоения физлицам статуса иноагента

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Закон, регулирующий СМИ-иноагентов в РФ, может коснуться только физлиц, получающих госфинансирование из стран, где ограничена работа СМИ РФ, заявил глава комитета ГД по информационной политике Леонид Левин.

"Когда мы говорим о физических лицах, речь идёт исключительно о тех лицах, которые получают финансирование из государственных источников прямо или косвенно в тех странах, где существует ограничение на работу российских СМИ", — заявил Левин журналистам.