Кузнецова изучит ситуацию с изъятием детей из семьи в Хакасии

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова намерена разобраться в ситуации с изъятием из приемной семьи в Хакасии семерых детей якобы из-за длинных волос у одного из них и дать оценку действиям сотрудников органов опеки, заявили РИА Новости в аппарате детского омбудсмена в четверг.

Новая газета " сообщила ранее, что у жительницы Хакасии служба опеки изъяла семерых усыновленных детей из-за того, что волосы ее четырехлетнего сына посчитали слишком длинными для мальчика. Сенатор Елена Мизулина в среду заявила, что обратится в Генпрокуратуру с просьбой проведения проверки законности действий сотрудников органов опеки.

"Ситуация с приемной семьей в Хакасии требует срочного разбирательства. Изложенную в "Новой газете" информацию необходимо тщательно проверить. Уже запрошены все документы у регионального уполномоченного по правам ребенка. Сегодня в республику срочно направляются в представители федерального омбудсмена", — заявила Кузнецова.

По ее словам, основанием для изъятия ребенка из семьи может быть исключительно угроза жизни и здоровью детей.

"Нужно изучить ситуацию на месте и понять, насколько обоснованы действия органов опеки и попечительства и других субъектов профилактики безнадзорности несовершеннолетних. Действиям или бездействию всех уполномоченных служб будет дана правовая оценка", — добавила детский омбудсмен.