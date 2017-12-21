Названы первые финалисты конкурса "Лидеры России"

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. 20 декабря определились первые финалисты всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России". Ими стали 30 участников из Уральского федерального округа, которые успешно преодолели испытания окружного полуфинала в Екатеринбурге.

Еще несколько человек из региона смогут пройти в итоговый этап конкурса по федеральному рейтингу, когда станут известны результаты полуфиналов во всех федеральных округах.

Также 20 декабря в Санкт-Петербурге и Владивостоке стартовали полуфиналы по Северо-Западному и Дальневосточному федеральным округам. Испытания завершатся 23 декабря.

Из 199 тысяч подавших заявки конкурсантов до полуфинала дошли только 2691 человек. Из них будут отобраны 300 финалистов, которые получат в награду образовательные гранты в размере одного миллиона рублей.

Финал конкурса "Лидеры России" пройдет в феврале 2018 года. По его итогам будут определены 100 лауреатов, которые получат уникальную возможность в течение года общаться с лучшими управленцами страны.