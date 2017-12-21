В России может появиться профессия "специалист по фитнесу"

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Комитет Госдумы по физкультуре и эксперты от Минтруда и Минспорта займутся разработкой профессионального стандарта "специалист по фитнесу".

Как отмечает RT, решение было принято в ходе круглого стола в Общественной палате.

По словам модератора обсуждения, члена комиссии ОП по физкультуре и популяризации здорового образа жизни Елены Истягиной-Елисеевой, сегмент коммерческих услуг в фитнес-индустрии фактически не регулируется законом.

"В законе нет понятия фитнес-индустрия, люди, которые работают в этой сфере, не имеют своего законодательного определения. Их профессию нельзя указать в трудовой книжке", — пояснила собеседница телеканала.

Кроме того, отсутствие четко прописанных требований к специалистам, проводящим тренировки в спортзале, снижает качество услуг, а рост количества недобросовестных организаций в индустрии и вовсе ставит под угрозу жизни граждан, добавила Истягина-Елисеева.