Почти все дети, которых коснулся "закон Димы Яковлева", устроены в семьи

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Почти все российские дети, не успевшие уехать к американским родителям до вступления в силу "закона Димы Яковлева", сегодня устроены в семьи, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.

Пять лет назад, 21 декабря 2012 года, Госдума приняла "закон Димы Яковлева", запрещающий усыновление российских детей гражданами США. Закон вступил в силу 1 января 2013 года. По данным Минобрнауки РФ, в результате его принятия не успели пройти процедуру усыновления 259 детей, информация о которых уже была предоставлена гражданам США.

"На сегодняшний день трое из этих детей возвращены биологическим родителям по их заявлению, родители еще двух детей восстановлены в родительских правах, в семью родственников передан один ребенок, 118 детей переданы в семьи граждан РФ, иностранными гражданами усыновлены 123 ребенка (а это фактически половина детей из списка). В детских домах остались 11 детей, семь из них с инвалидностью", — сказала Кузнецова.

Она также отметила, что аппарат уполномоченного следит за судьбами этих ребят.

Также, по словам Кузнецовой, за последние пять лет доля усыновлений российских сирот за рубеж упала.

"Это связано с тем, что российские граждане стали активнее принимать детей в свои семьи", — пояснила детский омбудсмен.

Из зарубежных стран, согласно статистике, чаще всего усыновляют в Италию, далее идут Испания, Франция, Германия, отмечает Кузнецова.

"Закон Димы Яковлева" был принят после нескольких резонансных случаев жестокого обращения американских усыновителей с приемными детьми из РФ, где виновные остались безнаказанными. Закон получил название по имени двухлетнего мальчика из России Димы Яковлева, который погиб в 2008 году в США после того, как приемный отец оставил его на целый день в машине на солнцепеке.