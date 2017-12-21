Минюст может расширить перечень СМИ-иноагентов, заявили в Совфеде

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Перечень Минюста, в который в настоящее время входят девять СМИ, признанных иноагентами, может быть расширен в случае возникновения новых внешних угроз для российских СМИ или фактов их притеснения, заявила РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, один из авторов поправок в закон о СМИ-иноагентах Людмила Бокова.
В Госдуму во вторник был внесен законопроект, предусматривающий регулирование деятельности СМИ-иноагентов на территории России. В частности, законопроектом предусматривается, что СМИ, признанные в РФ иностранными агентами, должны помечать свою информационную продукцию соответствующей маркировкой.
"В реестр Минюста на данный момент входит всего девять СМИ. С вступлением закона в силу, вероятно, при возникновении новых внешних угроз или притеснений российских СМИ, запрета и ограничения их действий, а также деятельности российских компаний на территории определенных стран, мы, возможно, готовы будем пойти на ответные меры и пополнить реестр, в рамках уже действующего законодательства", — заявила Бокова.
"Закон о СМИ–иноагентах останется, будет прекрасно действовать, станет эффективным инструментом для начала деятельности на территории нашей страны", — сказала сенатор.
Минюст РФ включил в список иноагентов девять СМИ, в том числе "Голос Америки", Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC), телеканал "Настоящее Время". Также в реестр попали "Idel.Реалии", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", Татаро-башкирская служба Радио Свобода (Azatliq Radiosi), "Сибирь.Реалии", "Фактограф".