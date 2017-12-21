Минюст может расширить перечень СМИ-иноагентов, заявили в Совфеде

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Перечень Минюста, в который в настоящее время входят девять СМИ, признанных иноагентами, может быть расширен в случае возникновения новых внешних угроз для российских СМИ или фактов их притеснения, заявила РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, один из авторов поправок в закон о СМИ-иноагентах Людмила Бокова.

В Госдуму во вторник был внесен законопроект, предусматривающий регулирование деятельности СМИ-иноагентов на территории России. В частности, законопроектом предусматривается, что СМИ, признанные в РФ иностранными агентами, должны помечать свою информационную продукцию соответствующей маркировкой.

"В реестр Минюста на данный момент входит всего девять СМИ. С вступлением закона в силу, вероятно, при возникновении новых внешних угроз или притеснений российских СМИ, запрета и ограничения их действий, а также деятельности российских компаний на территории определенных стран, мы, возможно, готовы будем пойти на ответные меры и пополнить реестр, в рамках уже действующего законодательства", — заявила Бокова.

Вместе с тем она выразила надежду на то, что в ближайшем будущем антироссийская риторика будет "прекращена или нивелирована, отношения и взаимодействие с мировым сообществом возобновятся, и Россия войдет в сферу цифровых инновационный реалий с новой экономической стратегией".

"Закон о СМИ–иноагентах останется, будет прекрасно действовать, станет эффективным инструментом для начала деятельности на территории нашей страны", — сказала сенатор.

Президент России Владимир Путин ранее подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. Согласно тексту закона, иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Изменения вносятся в статью 6 закона "О средствах массовой информации". Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом.

Минюст РФ включил в список иноагентов девять СМИ, в том числе "Голос Америки", Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC), телеканал "Настоящее Время". Также в реестр попали "Idel.Реалии", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", Татаро-башкирская служба Радио Свобода (Azatliq Radiosi), "Сибирь.Реалии", "Фактограф".