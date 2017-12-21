В сенате рассказали о формате маркировки СМИ-иноагентов

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Формат маркировки СМИ-иноагентов будет разрабатываться отдельно, но, скорее всего, за основу будет взят формат маркировки НКО-иностранных агентов, заявила РИА Новости один из авторов законопроекта, первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Людмила Бокова.

В Госдуму во вторник был внесен законопроект, предусматривающий регулирование деятельности СМИ-иноагентов на территории России. В частности, законопроектом предусматривается, что СМИ, признанные в РФ иностранными агентами, должны помечать свою информационную продукцию соответствующей маркировкой.

"Формат маркировки, место ее размещения, будет разрабатываться и согласовываться отдельно. Но, как мне кажется, подобная практика у нас уже апробирована, я говорю о маркировке, которая сейчас используется НКО. Думаю, что подобный формат будет взят за основу", — сказала Бокова.

Она отметила, что в США и ряде других стран, в том числе, Евросоюза, понятие "иностранный агент" и соответствующие меры законодательства "действует на протяжении уже многих лет".

Президент России Владимир Путин ранее подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. Согласно тексту закона, иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Изменения вносятся в статью 6 закона "О средствах массовой информации". Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом.

Минюст РФ включил в список иноагентов девять СМИ, в том числе "Голос Америки", Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC), телеканал "Настоящее Время". Также в реестр попали "Idel.Реалии", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", Татаро-башкирская служба Радио Свобода (Azatliq Radiosi), "Сибирь.Реалии", "Фактограф".