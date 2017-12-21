Глава СПЧ предложил пересмотреть "закон Димы Яковлева"

МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов заявил, что нужно пересмотреть "закон Димы Яковлева" в части вопросов усыновления, однако для полной его отмены необходимы шаги со стороны США.

"Закон Димы Яковлева", запрещающий усыновление российских детей американскими гражданами, был принят Госдумой ровно пять лет назад, 21 декабря 2012 года. Он стал ответом на американский "акт Магнитского" и был назван по имени двухлетнего мальчика из России Димы Яковлева, который погиб в 2008 году в США после того, как приемный отец оставил его на целый день в машине на солнцепеке. Закон вступил в силу 1 января 2013 года.

"Я думаю, этот закон надо пересматривать и, прежде всего, по вопросам усыновления, с учетом интересов детей. При этом нужно сказать, что в нашей стране в вопросах усыновления достигнут определенный прогресс, но не за счет запретов, а за счет комплексной программы поддержки детей-сирот", — сказал Федотов РИА Новости.

Однако, подчеркнул правозащитник, проблем в этой сфере все равно остается еще много. "Нужно учитывать, что этот закон был реакцией российской стороны на недружественные действия властей США. Поэтому чтобы полностью отказаться от этого закона, нужно, чтобы шаги доброй воли были предприняты и с другой стороны Атлантики. Очень хотелось бы на это рассчитывать", — уточнил глава СПЧ.

Федотов выразил убеждение, что в российско-американских отношениях давно нужно перейти "от наращивания противостояния к взаимному пропагандистскому разоружению".