Эксперты назвали причины "телепортации" в навигационных сервисах

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Причинами неверного определения местоположения пользователей геолокационными сервисами является смена операторами сотовой связи идентификаторов базовых станций или искажение в приемнике телефона данных глобальных спутниковых навигационных систем, рассказали РИА Новости эксперты НП "ГЛОНАСС".

В начале декабря в Москве произошел крупный сбой GPS из-за которого навигационные сервисы "телепортировали" пользователей из одной части города в противоположную. Так к примеру, некоторые пользователи сообщали, что когда они находятся в том или ином районе Москвы, GPS определял их местоположение как "Шереметьево".

Как рассказали в НП "ГЛОНАСС", существует множество способов определения геолокации абонента: более грубые базируются на сигнале мобильной связи, а более точные — на навигационных данных спутника.

"В первом случае в основе лежит определение местоположения по идентификатору базовой станции, в зоне действия которой находится мобильный телефон. Данные идентификаторов станций и их географические координаты сохраняются в базе разработчиков навигационных продуктов (Яндекс, Google и др.). Если оператор мобильной связи по какой-то причине изменил идентификатор, то это не скажется на качестве сигнала: передаче голоса и т.д., однако может повлечь "телепортацию" в навигационном приложении смартфона", — сообщил заместитель директора службы по развитию НП "ГЛОНАСС" Евгений Мейлихов.

Директор службы технического регулирования НП "ГЛОНАСС" Роман Малкин добавил, что в основе второго способа определения местоположения лежат данные глобальных спутниковых навигационных систем (ГНСС): ГЛОНАСС и GPS. Однако ошибки в работе навигационных устройств могут быть не связаны со сбоем спутниковой навигации, отметил он.

"Приемники ГНСС, находящиеся в смартфонах, способны принимать и посторонние сигналы, искусственно созданные для искажения принимаемой информации о местоположении. Искажение данных может происходить из-за работы иного источника радиосигнала, который подменяет сигнал спутника, отправляя заведомо ложные данные на гражданских частотах ГНСС (спуфинг). Этот метод часто используется для решения специальных задач в целях обеспечения безопасности", — рассказал Малкин.