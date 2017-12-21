"Убил — значит любил?" Почему российские женщины терпят садистов

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости, Ирина Халецкая. Отрубил жене руки топором из-за ревности. Избил так, что на теле не осталось живого места. Таковы страшные сводки о домашнем насилии только за последние десять дней. Как мужья вдруг оказываются изощренными садистами, а порой и убийцами? Согласно статистике, каждая четвертая женщина в России хотя бы раз пострадала от домашнего насилия. Однако лишь малая часть жертв обращаются в полицию и доводят дело до суда. Кто виноват: несовершенство законов, равнодушие окружающих или страх остаться одной — в материале РИА Новости.

Месиво с ног до головы

Фото избитой с особой жестокостью девушки из города Лебедянь Липецкой области за сутки облетело соцсети. На фото — еле живая Анастасия. Все тело в синяках. Предположительно, так сильно изувечил гражданский муж — из-за ревности.

Через неделю снимки случайно увидел депутат областного Заксобрания Андрей Трофименков — ему написал один из жителей города. (К тому моменту девушка уже умерла.) Он и рассказал, что расправу над Анастасией устроил ее сожитель, он же якобы снимал все это на телефон, а затем показывал видео знакомым, хвастая тем, "что держит супругу в ежовых рукавицах".

Трофименков опубликовал жуткое фото на своей странице, чтобы придать дело огласке. Пользователи в комментариях поделились подробностями истории. Знакомые с девушкой люди сообщили, что Анастасия работала в городской администрации, одна воспитывала дочку. Первый муж погиб в автокатастрофе в 2012-м, через несколько лет она познакомилась с тем самым Максимом. Комментирующие отмечали, что он часто ревновал девушку и бил прямо на людях.

По версии следствия, в роковой день, 11 декабря, между Максимом и Анастасией произошла ссора в кафе: мужчина увидел в ее телефоне подозрительное СМС. Сожитель стал избивать женщину на глазах у посетителей. А потом вытащил на улицу и наносил удары в машине. После чего расправа продолжилась и возле дома, где она жила, и непосредственно в квартире. Соседка услышала стоны и позвонила отцу девушки. Приехав, он обнаружил дочь без сознания и отвез в больницу.

"Анастасия поступила в ЦРБ с многочисленными травмами, переломами ребер, обширной гематомой головного мозга. Врачи откачали три литра крови, делая трепанацию черепа. Было пробито легкое. Девушка впала в кому и умерла в больнице на третий день", — процитировал корреспонденту РИА Новости депутат Трофименков текст обращения жителя города.

После того как историю предали огласке, стали появляться и другие подробности. По свидетельствам знакомых пары, Максим до этого был женат, но его бывшая ушла… из-за побоев.

"Первой его жене повезло вырваться не потому, что она вовремя приняла волевое решение уйти, просто он только начинал тренировать кулаки, — писали люди в соцсетях. — Зато потом он фотографировал месиво от кончиков ног до волос — это Настя, вся синяя, в кровоподтеках, гематомах".

Трофименков поясняет, что местный житель, рассказавший ему об Анастасии, очень просил депутата не раскрывать его имя, потому как у Максима якобы "есть связи в силовых структурах города". По некоторой информации (ее сейчас проверяет и сам депутат, и следственные органы), отец Насти сразу же написал заявление в полицию, но его не приняли.

Впрочем, сейчас, когда волна пошла по федеральным СМИ, дело сдвинулось с мертвой точки: 20 декабря Максим полностью признал свою вину. Следователи готовят обвинение. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Есть статьи, но нет воли

Только за последний месяц сразу несколько вопиющих случаев издевательств мужей над женами имели место в разных уголках России. Так, на прошлой неделе в подмосковном Серпухове Дмитрий Грачев отрезал кисти рук своей супруге — потому что ревновал. Как стало известно, мужчина также неоднократно поднимал руку на "любимую" — в весьма агрессивной форме. Женщина даже обращалась в полицию, однако все закончилось профилактической беседой.

Одиннадцатого декабря Дмитрий вывез жену в лес, где топором изрубил ей руки. А потом сам же доставил женщину в больницу. Одну ее кисть спасти не удалось, другую врачи успели пришить. Грачев арестован. Максимальный срок, который грозит ему, — 15 лет колонии.

Так называемое домашнее насилие подпадает под несколько статей Уголовного кодекса: 115 "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", 116 "Побои" и 117 "Истязание".

Кроме того, в феврале 2017-го были приняты поправки к УК: если домашнее насилие совершено впервые, то оно расценивается как административное правонарушение. Однако повторное избиение влечет за собой уголовную ответственность.

По информации МВД, в 2016 году в результате семейных конфликтов пострадали около десяти тысяч женщин и почти пять тысяч детей. В первой половине 2016-го зарегистрировано почти 57 тысяч преступлений, совершенных на бытовой почве. Из них в сфере семейно-бытовых отношений — 14,2 тысячи.

Несмотря на то что ответственность за домашнее насилие в УК прописана и управа на дебоширов теоретически есть, далеко не все женщины решаются не то что донести на мужа в полицию, но даже вынести сор из избы. А без этого возбудить уголовное дело невозможно.

Молчи, женщина

В конце ноября в Благовещенске муж Татьяны В. напал на нее с ножом и убил. Позже выяснилось, что у семейной пары и до этого случались конфликты. Как рассказала местному СМИ подруга погибшей, изначально Татьяна скрывала от близких, что муж колотит ее, маскировала синяки и врала друзьям об идиллии в семье. Позднее лучшая подруга узнала о беде, но вмешиваться не стала. После очередной драки жена сменила замок на двери квартиры. Однако супруг умудрился сделать дубликат, проник внутрь и разгромил всю мебель. Татьяна вызвала полицию, мужчину быстро нашли, забрали в отделение, но через несколько дней выпустили. Сдерживать себя садист не стал: он подловил супругу около здания детского сада и вонзил нож.

"Наиболее часто применяемые нормы — 115 и 116-я статьи — считаются уголовными делами частного обвинения. Они могут быть возбуждены только по заявлению потерпевшего, после примирения сторон их прекращают. Исключение — когда потерпевший не может сам защищать свои интересы (ч. 4 ст. 20 УК РФ), — комментирует управляющий партнер коллегии адвокатов "Старинский, Корчаго и партнеры" Владимир Старинский.

Правозащитники и депутаты неоднократно выступали с инициативой о выделении домашнего насилия в отдельную статью. Такая практика существует во многих странах мира: соседи и родственники могут заявить в полицию, если подозревают мужа в нанесении побоев жене.

Подобный законопроект вносили на рассмотрение в Госдуму несколько раз, но попытки не увенчались успехом. Депутат заксобрания Липецкой области Андрей Трофименков, который первым узнал о жуткой истории в Лебедяни, также намерен изучить законодательство и внести на обсуждение возможные поправки.

"Уже сформировалось определенное мнение: законодательство должно быть жестче, а эта жесткость должна компенсироваться аккуратностью правоприменительной практики. Проще говоря, государство не должно стоять в стороне, оно имеет право вмешиваться, но максимально тактично", — полагает он.

Адвокат Старинский отчасти солидарен с депутатом: "С одной стороны, домашнее насилие сейчас остается безнаказанным — жертвы не обращаются в полицию, а посторонние лица не могут быть инициаторами возбуждения уголовного дела. Но, с другой стороны, уменьшение прав потерпевшего в этом вопросе приведет к тому, что человек сам не сможет решать, выдвигать ли обвинения даже в том случае, если ему практически не был нанесен вред. Это видится спорной инициативой".

Поэтому, по мнению Старинского, лучше сосредоточиться на том, что полиция часто не реагирует тогда, когда заявление потерпевшего об угрозах и насилии уже есть.

В свою очередь, Трофименков обращает внимание и на другую проблему — это человеческое равнодушие. "Известно, что очевидцев скандала между Анастасией и Максимом было предостаточно, однако никто из них не заступился, не заявил в полицию, не поднял ажиотаж. Люди не хотят вмешиваться в семейные вопросы. Боятся, что их самих потерпевший может обвинить. Нужно публично говорить об этом, чтобы даже в голову не приходило совершать подобные поступки. Человек должен знать, что, помимо закрытого внутреннего мира семьи, есть и внешний, где такое поведение неприемлемо", — говорит парламентарий.

Ударил раз — ударит снова

Как правило, если мужчина хоть раз поднял руку на женщину, все это повторится, несмотря на заверения мужчин, не сомневается психотерапевт Александр Пятницкий. "Женщина, позволившая ударить себя, скорее всего, подверглась психическому давлению и превратилась в жертву. После этого в ее подсознании включается мысль "я беспомощная и ничего не могу с этим сделать". Поэтому тем, кто хотя бы раз подвергся насилию, нужна помощь психолога", — аргументирует Пятницкий.

Причины, по которым женщины скрывают издевательства, примерно одинаковы: некуда идти, страшно за свою безопасность и за детей. Эти аргументы, по мнению эксперта, притянуты за уши, потому как эти проблемы можно решить. К примеру, в больших городах есть центры помощи женщинам, пострадавших от физического насилия, где консультируют не только психологи, но и юристы.

Чувствуя свою безнаказанность, мужья распускают руки еще больше, уверен психолог: "В моей практике были случаи, когда мужчины приходили на прием и просили помочь им справиться с неконтролируемой агрессией. Но такие клиенты, как правило, приходят не просто так — в полиции на них уже лежит заявление. Боясь ответственности, любитель распускать руки хочет избавиться от проблем. Если он знает, что за побои ему ничего не будет, то продолжит себя вести так же".

"Когда мужчина бьет женщину — это ненормально в современном обществе. Безнаказанность порождает новый виток насилия. Нельзя закрывать глаза, нужно обращаться в полицию, говорить родным. Это важно потому, что, вовремя вмешавшись, можно успеть решить проблему", — резюмирует Пятницкий.