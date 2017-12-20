ГРОЗНЫЙ, 20 дек — РИА Новости. Внесение в санкционный "список Матнитского" стало для главы Чечни Рамзана Кадырова прекрасным новогодним подарком, заявил РИА Новости министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

США в среду внесли в санкционный "список Магнитского" пятерых россиян, включая главу Чечни Рамзана Кадырова. Согласно опубликованным на сайте минфина США дополнениям в список, санкции введены также против Аюба Катаева, Юлии Майоровой, Андрея Павлова и Алексея Шешени.

"В данном случае это прекрасный новогодний подарок для Рамзана Кадырова. Мы все его с этим подарком поздравляем… С помощью госдепа и минфина США Рамзан Кадырова подтверждает свое реноме выдающегося героя и патриота современной России", — сказал Умаров.

Он подчеркнул, что имена и фамилии лиц, внесенных в американские санкционные списки, будут "золотыми буквами вписаны в историю России".

"Нам это будет помогать в патриотическом воспитании молодежи. Мы на примере этих людей будем воспитывать патриотов России. У идеологов появится аргументация", — сказал министр.

США в декабре 2012 года приняли "Акт Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти в свою очередь неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского".

Несколько месяцев назад "Акту Магнитского" был придан статус глобального закона, санкции по нему не должны ограничиваться гражданами РФ, а применяться ко всем странам, граждане которых нарушают, по версии США, права человека.

Ранее аналогичные "Акту Магнитского" законы были приняты в Канаде и Литве.