Школы в десяти районах Рязанской области получили новые автобусы

РЯЗАНЬ, 20 дек — РИА Новости. Власти Рязанской области передали школам десяти районов новые автобусы для перевозки учащихся, сообщает в среду правительство региона.

Торжественную церемонию передачи новых школьных автобусов районам, которая состоялась 20 декабря на площадке перед центральным входом филармонии, провел губернатор Рязанской области Николай Любимов.

"Речь идет о безопасности и здоровье наших детей. Какая еще задача может быть важнее. Президент России Владимир Путин уделяет большое внимание развитию системы образования, требуя от руководителей всех уровней заботиться о сохранении жизни и здоровья школьников, и помощь министерства образования РФ региону – лишнее тому подтверждение", — сказал он.

"Мы в этом отношении должны оправдывать его доверие. Мы будем привлекать средства областного бюджета на замену и приобретение школьных автобусов и рассчитываем также в дальнейшем на помощь из федерации", — добавил Любимов.

Губернатор отметил, что новый транспорт отвечает всем современным требованиям: безопасен и оснащен необходимым оборудованием. Машины заменят школьные автобусы, которые выработали свой ресурс, а также сделают более стабильным движение по наиболее напряженным школьным маршрутам.

"Это очень хороший подарок в преддверии Нового года, который сделан за счет средств федерального бюджета школам десяти районов области. Надеюсь, что эти машины будут служить долго и надежно", – сказал глава региона.

Любимов передал ключи от новых автобусов представителям муниципальных образований, пожелал им доброго пути и безаварийной работы. Шесть автобусов марки ПАЗ, вмещающие 22 пассажира, и четыре автобуса марки ГАЗ, вмещающие 11 пассажиров, поступят в школы Александро-Невского, Захаровского, Кораблинского, Милославского, Пронского, Рязанского, Ряжского, Сараевского, Сасовского и Ухоловского районов.

По словам Любимова, обновление школьного автопарка региона будет продолжено во взаимодействии с федеральным центром.

В Рязанской области в настоящее время насчитывается более 420 школьных маршрутов, по которым на свыше 300 автобусах развозят более 7800 учащихся. Все транспортные средства оснащены в соответствии с требованиями безопасности.

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