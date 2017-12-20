Самец гигантского муравьеда переселился в Калининград из пражского зоосада

Единственный в России гигантский муравьед Лектор переселился из пражского зоосада в Калининград

Единственный в России гигантский муравьед Лектор переселился из пражского зоосада в Калининград

КАЛИНИНГРАД, 20 дек — РИА Новости. Единственный в России гигантский муравьед Лектор переселился из пражского зоосада в Калининград, сообщила журналистам пресс-секретарь калининградского зоопарка Екатерина Михайлова.

"Самец по кличке Лектор, пробыв в пути почти сутки, прибыл сегодня в Калининград из пражского зоопарка автомобильным транспортом. Родился Лектор в Праге 20 января 2016 года от самки по кличке Элла и самца по кличке Ганнибал. Гигантского муравьеда калининградский зоопарк получил в рамках программы по сохранению и размножению этого вида (EEP) Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (EAZA)", — рассказала Михайлова.

По ее словам, решение о передаче животного в Калининград приняла координатор программы Илона Шапперт из Дортмундского зоопарка (Германия) – главный специалист Европы по муравьедам. Шапперт ознакомилась с чертежами, схемами и фотографиями вольера для муравьедов, построенного в калининградском зоопарке.

"Мы претендовали на получение одиночного животного, но поскольку условия в калининградском зоопарке подходят для содержания пары муравьедов, то принято решение, что молодую самку привезут в Калининград весной 2018 года из датского природного парка Йесперхус", — добавила Михайлова.

© Фото предоставлено Калининградским зоопарком Единственный в России гигантский муравьед Лектор переселился из пражского зоосада в Калининград © Фото предоставлено Калининградским зоопарком Единственный в России гигантский муравьед Лектор переселился из пражского зоосада в Калининград

Вольер для муравьедов построили в 2016 году по рекомендации и проекту зооархитектора из Нидерландов Эрика ван Влиетта. В павильон провели электричество, горячую воду и отопление, сделали косметический ремонт и вставили смотровые окна. Площадь прилегающего к нему уличного вольера составляет примерно 600 квадратных метров. Сейчас калининградский зоопарк – единственный в России, где содержатся эти животные.

Питание муравьедов в калининградском зоопарке максимально приблизят к тому, которое они получали до переезда. Рацион будет состоять из 26 ингредиентов: несколько видов сухих собачьих кормов, бананы, яблоки, сушеный рыбий витаминный корм, натуральный йогурт, свежие помидоры, геркулес, вареные яйца, постная вырезка говядины, мёд, просеянный торф, витаминно-минеральные добавки. Из этих продуктов будет готовиться жидкая масса.

Гигантский муравьед обитает только в Южной Америке. Длина его тела от кончика носа до кончика хвоста – примерно 2,3 метра, вес – до 40 килограммов. У этих животных нет зубов, они ведут наземный образ жизни. На передних лапах по четыре пальца, каждый из которых заканчивается острыми (до 10 сантиметров) когтями. С их помощью муравьед добывает пищу, раскапывая термитники, и защищается. Муравьед занесён в Международную Красную книгу как уязвимый вид.