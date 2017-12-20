МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2020 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Ранее его приняли Госдума и Совет Федерации. Власти считают, что это позволит сократить трансферт на обязательное пенсионное страхование из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда в 2020 году на 551,3 миллиарда рублей.
До этого граждане могли распорядиться ими самостоятельно: направить их на формирование собственных пенсионных накоплений или передать в страховую часть, увеличив баллы для расчета своей страховой пенсии.
По оценке Ассоциации негосударственных пенсионных фондов, из-за этих мер к 2020 году российская экономика потеряет шесть триллионов рублей.
На большой пресс-конференции Путин сказал, что Россия "будет в состоянии" выплачивать пенсии, даже если число пенсионеров увеличится. В пенсионной системе "не возникнет катастрофической ситуации", подчеркнул президент.