Путин подписал закон об ужесточении наказания за живодерство

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об ужесточении наказания за живодерство, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Жестокое обращение с животным для причинения ему боли или страданий, из хулиганских или корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье, наказывается штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или другого дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.

Какого наказания заслуживают живодеры? Крупного денежного штрафа

Принудительных работ

Лишения свободы

Это больные люди, их нужно лечить Результаты 10.5% Крупного денежного штрафа

11.1% Принудительных работ

58.8% Лишения свободы

19.6% Это больные люди, их нужно лечить Все опросы Голосовать

То же преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; в присутствии малолетнего; с применением садистских методов; с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации или в интернете, а также в отношении нескольких животных, наказывается штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок от трёх до пяти лет.

Предусматривается, что деяния, совершенные должностным лицом с использованием своего служебного положения; с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях будут наказываться лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 2 миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.