Госдума приняла во втором чтении закон о налоге на "шесть соток"

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект, содержащий нормы, которые направлены на реализацию инициативы президента РФ об освобождении граждан от земельного налога в части участков до 6 соток и списании их долгов по имущественным налогам.

Рассмотрение законопроекта в третьем чтении планируется 21 декабря.

Президент России Владимир Путин 14 декабря, общаясь с журналистами, говорил о необходимости освобождения льготных категорий граждан, имеющих право на вычет с имущества стоимостью 10 тысяч рублей, от земельного налога в отношении земельных участков в 6 соток. Он также сказал, что надо освободить граждан от накопившейся за предыдущие годы безнадежной налоговой задолженности, одновременно напомнив, что задолженность, например, индивидуальных предпринимателей (ИП) составляет примерно 15 миллиардов рублей.

Законопроект предусматривает уменьшение налоговой базы по земельному налогу на величину кадастровой стоимости 6 соток, находящихся в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении льготных категорий граждан. К ним, в частности, относятся пенсионеры, а также лица, достигшие возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины), которым выплачивается ежемесячное пожизненное содержание, герои СССР и РФ, полные кавалеры ордена Славы, инвалиды, ветераны, "чернобыльцы", "семипалатинцы", и другие лица.

Однако такое уменьшение налоговой базы будет возможно лишь в отношении одного земельного участка по выбору налогоплательщика, о чем он должен будет уведомить налоговый орган. В случае непредставления уведомления о таком налоговом вычете налогоплательщиком, имеющим на это право, вычет предоставляется в отношении одного земельного участка с максимальной исчисленной суммой налога. В случае если при применении налогового вычета налоговая база принимает отрицательное значение, то она принимается равной нулю.

Законопроект также предусматривает списание недоимки по транспортному и земельному налогам, налогу на имущество физических лиц, образовавшейся по состоянию на 1 января 2015 года, а также задолженности по начисленным на нее пеням. Такие недоимка и задолженность признаются безнадежными к взысканию и подлежат списанию.

Одновременно документом предлагается списать недоимку по налогам ИП, в том числе утративших такой статус до вступления законопроекта в силу, а также задолженность по пеням на нее, образовавшиеся на 1 января 2015 года. Однако эта норма не будет распространяться на НДПИ, акцизы и налоги, подлежащие уплате в связи с перемещением товаров через границу РФ.

Законопроект предусматривает и списание долгов по страховым взносам ИП и занимающихся частной практикой лиц, накопившихся к 2017 году. Недоимку по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды РФ и задолженность по соответствующим пеням и штрафам таких лиц предлагается признать безнадежной и списать. Это касается долгов, образовавшихся на 1 января 2017 года и числящихся за ИП, адвокатами, нотариусами и другими занимающимися частной практикой лицами, в том числе прекратившими деятельность на эту дату.

Законопроект предлагает не признавать доходами физлиц доходы, в отношении которых налоговым агентом не был удержан налог и были поданы сведения в налоговые органы о невозможности его удержания. Данная норма будет применяться в отношении доходов, полученных с 1 января 2015 года до 1 декабря 2017 года. Это как раз те условные доходы, о которых президент сказал, что этих доходов не существует, пояснял накануне на заседании комитета по бюджету и налогам его глава Андрей Макаров.

Таким образом, физлица не должны будут самостоятельно уплачивать налог с доходов, по которым налоговый агент не удержал налог и сообщил об этом в налоговые органы, отмечал он.

Однако это не будет относиться к доходам в виде вознаграждений за выполнение трудовых или иных обязанностей, выполнение работ, оказание услуг, дивидендам и процентам, материальной выгоде, доходам в натуральной форме, в том числе в виде подарков, а также к выигрышам и призам, получаемым в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях. С этого надо платить, потому что это не условные доходы, а реальные доходы, подчеркивал Макаров.

В настоящее время пониженные тарифы страховых взносов в общем объеме 14% установлены до 2023 года включительно для организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий. Однако они не распространяются организации, заключившие с органами управления особыми экономическими зонами соглашения об осуществлении технико-внедренческой деятельности и производящие выплаты физлицам, которые работают в таких зонах. Законопроект предоставляет таким IT-компаниям в этот период также уплачивать подобные пониженные страховые взносы.

Соответствующие изменения, оформленные в виде поправок, были поддержаны Госдумой в среду при рассмотрении во втором чтении законопроекта об уточнении порядка налогообложения контролируемых иностранных компаний.