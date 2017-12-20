Глава Удмуртии назвал провокацией жалобу жильцов обрушившегося дома Путину

Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов во время брифинга, организованного в связи с обрушением жилого дома в Ижевске. Архивное фото

Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов во время брифинга, организованного в связи с обрушением жилого дома в Ижевске. Архивное фото

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов назвал полной чушью и провокацией жалобу президенту РФ относительно экспертизы пострадавшего из-за взрыва дома.

Жители дома, обрушившегося при взрыве бытового газа в Ижевске, не верят техническому заключению о хорошем состоянии здания и не желают возвращаться в свои квартиры из-за аварийного состояния помещений. Об этом они сообщили в открытом письме, адресованном главе государства Владимиру Путину.

"Чушь полная. Сейчас уже пикет идет, что не дай бог не заселят. Зачинщица одна не из Удмуртии, вторая из другого подъезда. Это провокация", — сказал Бречалов РИА Новости.

Обрушение части жилого дома в столице Удмуртии с первого по девятый этаж произошло 9 ноября, были полностью разрушены восемь квартир.