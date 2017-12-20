Глава Удмуртии назвал провокацией жалобу жильцов обрушившегося дома Путину

13:3820.12.2017
(обновлено: 13:40 20.12.2017)
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов назвал полной чушью и провокацией жалобу президенту РФ относительно экспертизы пострадавшего из-за взрыва дома.
Жители дома, обрушившегося при взрыве бытового газа в Ижевске, не верят техническому заключению о хорошем состоянии здания и не желают возвращаться в свои квартиры из-за аварийного состояния помещений. Об этом они сообщили в открытом письме, адресованном главе государства Владимиру Путину.
"Чушь полная. Сейчас уже пикет идет, что не дай бог не заселят. Зачинщица одна не из Удмуртии, вторая из другого подъезда. Это провокация", — сказал Бречалов РИА Новости.
Обрушение части жилого дома в столице Удмуртии с первого по девятый этаж произошло 9 ноября, были полностью разрушены восемь квартир.
Часть жилого панельного дома №26 по Удмуртской улице обрушилась в четверг Ижевске.
По словам одного из очевидцев произошедшего, сначала он увидел вспышку, а после этого услышал хлопок, напоминавший взрыв бытового газа. Другой свидетель обрушения рассказал, что подъезд дома после взрыва сложился как карточный домик.
Всего при взрыве дома было разрушено восемь квартир, находящихся с первого по девятый этаж, где проживали 28 человек.
Пока известно о трех погибших, и четырех пострадавших в результате обрушения здания.
Пострадавших при обрушении направляют в Республиканскую клиническую больницу.
На данный момент на месте происшествия работают спасатели и следственно-оперативная группа. Уже возбуждено уголовное дело.
В МЧС предполагают, что под завалами могут оставаться люди, поэтому поисково-спасательные работы на месте обрушения будут вестись в круглосуточном режиме.
Администрация Ижевска после инцидента открыла горячую телефонную линию, на которую жители города могут обратиться по любым возникшим вопросам.