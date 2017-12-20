МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин отказался комментировать сообщения СМИ о проведении ведомством корпоратива и выступления на нем рэпера Басты.

"Я не буду комментировать", — сказал он РИА Новости.

Ранее российские СМИ сообщили о том, что Минэкономразвития провело подводящую итоги года конференцию в "необычном формате": в "Крокус Сити Холл" было организовано мероприятие с танцполом и участием рэпера Басты, которое, согласно тендеру на сайте госзакупок, обошлось ведомству в 9,8 миллиона рублей. Указывалось, что сотрудники министерства в своих соцсетях выкладывали фотографии с тэгом "корпоратив".