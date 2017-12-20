В России составили рейтинг лучших клиник пластической хирургии

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Проект "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" составил рейтинг, назвав 254 лучшие клиники пластической хирургии в 19 крупнейших городах России.

В рейтинге представлены частные и государственные клиники, расположенные в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Челябинске, Омске, Самаре, Ростове-на-Дону, Уфе, Красноярске, Перми, Воронеже, Волгограде, Мурманске, Иркутске, Владивостоке и Томске. В качестве критериев оценки в рамках исследования оценивались опыт и стабильность клиники, квалификация специалистов, потенциал качества услуг, информационная открытость и контактность.

"Все медицинские организации — участники исследования отнесены к одной из двух групп: специализированные (узкопрофильные) медицинские организации пластической хирургии и многопрофильные центры, основным направлением которых является деятельность в области пластической хирургии – 97% от выборки исследования", — отмечается в материалах исследования.

Большая часть клиник пластической хирургии являются частными — 83% медучреждений. Наибольшее число вошедших в рейтинг клиник оказалось в Москве (93 клиники), Санкт-Петербурге (34), больше 10 клиник в Ростове (11), Казани (14), Челябинске (13), Екатеринбурге (11) и Новосибирске (14). В тройку лучших вошли Институт пластической хирургии и косметологии (ИПХиК), Институт Красоты на Арбате и Томская областная клиническая больница.

Самыми востребованными направлениями на рынке стали хирургическая коррекция век, ушей, груди, носа и живота. Реже всего россияне обращаются за хирургической коррекций губ и рук.

Отдельно в рамках исследования был сформирован рейтинг регионов по доле клиник, чьи показатели по направлению "опыт и стабильность" превысили 25%. В числе лидеров оказались Самара, Уфа и Мурманск, где этот показатель составил 100%, в отстающих — Казань с 29% и Воронеж с 0%.

При оценке клиник использовались данные об опыте, образовании и квалификации врачей, реализации научной и образовательной деятельности, качестве медицинского оборудования, наличии и полноте правовой и иной информации о клинике в свободном доступе и другие сведения, полученные из открытых источников, а также от самих клиник. Методика исследования согласована Экспертным советом проекта "Медицина красоты" МИА "Россия сегодня".