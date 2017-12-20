Дума приняла закон о задержании нетрезвых граждан не более чем на 48 часов

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Госдума приняла в третьем чтении правительственный законопроект, который устанавливает, что гражданин в состоянии алкогольного опьянения может быть задержан не более чем на 48 часов.

Соответствующие поправки вносятся в КоАП.

В пояснительной записке отмечается, что, согласно Конституции РФ, до судебного решения человек не может быть задержан на срок более 48 часов.

"В этой связи законопроектом устанавливается, что общий срок времени вытрезвления лица, находящегося в состоянии опьянения, с момента его доставления в соответствии со статьей 27.2 КоАП и административного задержания такого лица на основании частей 2 или 3 статьи 27.5 КоАП не может превышать 48 часов", — говорится в сопроводительных документах.