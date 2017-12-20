Потоками транспорта на мосту в Крым будет управлять автоматика

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек — РИА Новости. Автоматизированная система управления дорожным движением будет установлена на мосту в Крым в 2018 году для управления транспортными потоками и информирования водителей, сообщил инфоцентр "Крымский мост".
"Еще одна задача 2018 года – создание автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД), предназначенной для управления транспортными потоками, а также процессами содержания автомагистрали. Такая система будет среди прочего оперативно информировать водителей о состоянии движения на трассе через Керченский пролив, например, о сложных дорожных условиях. Данные будут выводиться через несколько табло переменной информации, установленных на мосту", — сообщили в инфоцентре.
Крымский мост также будет обеспечен автоматизированной системой управления электроснабжением и системой мониторинга инженерных систем и конструкций. Информация со всех этих систем будет передаваться в Центральный пункт управления, расположенный на таманском берегу.
Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.