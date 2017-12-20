Потоками транспорта на мосту в Крым будет управлять автоматика

Арки автомобильного и железнодорожного пролетов строящегося Крымского моста над центральным фарватером в Керченском проливе. Архивное фото

Арки автомобильного и железнодорожного пролетов строящегося Крымского моста над центральным фарватером в Керченском проливе. Архивное фото

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек — РИА Новости. Автоматизированная система управления дорожным движением будет установлена на мосту в Крым в 2018 году для управления транспортными потоками и информирования водителей, сообщил инфоцентр "Крымский мост".

Строители моста в Крым завершили сборку пролетов автодорожной части транспортного перехода, мостовое полотно длиной 17 километров от Тамани до Крыма полностью собрано. Также ведется дальнейшее обустройство автодорожной части. Это создание сети энергоснабжения, систем водоотведения, освещения, обустройство барьерного ограждения.

"Еще одна задача 2018 года – создание автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД), предназначенной для управления транспортными потоками, а также процессами содержания автомагистрали. Такая система будет среди прочего оперативно информировать водителей о состоянии движения на трассе через Керченский пролив, например, о сложных дорожных условиях. Данные будут выводиться через несколько табло переменной информации, установленных на мосту", — сообщили в инфоцентре.

Крымский мост также будет обеспечен автоматизированной системой управления электроснабжением и системой мониторинга инженерных систем и конструкций. Информация со всех этих систем будет передаваться в Центральный пункт управления, расположенный на таманском берегу.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.