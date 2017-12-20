Клишас прокомментировал требование маркировки информации СМИ-иноагента

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Требование маркировки информации СМИ-иноагента не нарушает гарантированную конституцией свободу слова, заявил сенатор, один из авторов внесенного в Госдуму законопроекта с поправками в закон о СМИ-иноагентах Андрей Клишас, указавший, что возможность признания иноагентами физлиц содержится и в американском законодательстве.

"Предоставление сведений о финансировании распространения массовой информации из-за рубежа ни в коей мере не ограничивает закрепленные Конституцией РФ свободы слова и массовой информации. Требование об обязательности маркирования информации, созданной организацией, выполняющей функции иностранного агента, не являются новым для российского законодательства. Возможность признания физических лиц иностранными агентами предусмотрена законом США об иностранных агентах", — цитирует Клишаса пресс-служба Совфеда.

Сенатор подчеркнул при этом, что предлагаемые в законопроекте меры являются ответными и направлены на предупреждение неправомерных действий в отношении российских медиа со стороны иностранных государств, на территории которых ограничивается деятельность российских СМИ.

Согласно пояснениям на сайте "Закон об иностранных агентах" министерства юстиции США, иностранным агентом может быть признан любой "субъект", под которым понимается как физическое лицо, так и "партнерство, ассоциация, корпорация, организация или любая другая комбинация лиц". Главным критерием для причисления к иностранным агентам является деятельность в интересах "иностранного субъекта", которым может быть правительство другой страны, зарубежная политическая партия или зарубежная компания.