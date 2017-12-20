В Кремле не стали комментировать новый проект о СМИ-иноагентах

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать детали нового проекта о СМИ-иноагентах, переадресовав этот вопрос к Госдуме.

В Госдуму во вторник был внесен законопроект, предусматривающий регулирование деятельности СМИ-иноагентов на территории России. В частности, законопроектом предусматривается, что СМИ, признанные в РФ иностранными агентами, должны для распространения своей продукции учредить российское юридическое лицо. Кроме того, иностранным агентом может быть признано и физическое лицо, что "зеркально отражает нормы, прописанные в законодательстве США", отметил глава комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин. Как заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, проект закона о СМИ-иноагентах не затрагивает блогеров, но если они представляют СМИ и финансируются из-за рубежа, к ним будут применены те же меры.

"Сначала, наверное, нужно, чтобы вы все-таки получили аргументацию из Государственной думы и тех экспертов, которые участвовали в проработке. Я в данном случае не стал бы давать никаких комментариев, не обладаю в данном случае нюансами и деталями", — сказал Песков журналистам.