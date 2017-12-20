В России иноагентами могут признать физлица, владеющие сайтами

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Иноагентами в России могут признать физические лица — владельцы сайтов с общедоступной информацией, распространяемой за счет иностранных средств, такое требование содержится во внесенном в Госдуме рядом сенаторов и депутатов Госдумы законопроекте, сообщил один из авторов документа Андрей Клишас.

"Что касается распространения требований закона о СМИ-иноагентах на физических лиц, то они коснутся, прежде всего, владельцев сайтов в сети Интернет, на которых размещается общедоступная информация, распространяемая за счет средств иностранных источников. Физические лица, распространяющие информацию среди неограниченного круга лиц в интересах иностранного государства, признанные в установленном законом порядке СМИ-иноагентом, будут обязаны маркировать соответствующие материалы", — цитирует Клишаса пресс-служба Совфеда.