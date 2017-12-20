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Общество

В ГД считают, что сейчас нет оснований для отмены "закона Димы Яковлева"

11:2820.12.2017
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ. Архивное фотоЗдание Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Для отмены в России так называемого "закона Димы Яковлева" на сегодняшний день нет оснований, так как, с одной стороны, в стране за время его действия улучшилась ситуация с усыновлением, а, с другой, в нынешних политических отношениях РФ и США это недопустимо, считают депутаты Госдумы, опрошенные РИА Новости.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Речи о пересмотре "закона Димы Яковлева" не идет, заявили в Кремле

Пять лет назад, 21 декабря 2012 года, Госдума приняла "закон Димы Яковлева", запрещающий усыновление российских детей гражданами США. Он был принят после нескольких резонансных случаев жестокого обращения американских усыновителей с приемными детьми из РФ, где виновные остались безнаказанными. Закон получил название по имени двухлетнего мальчика из России Димы Яковлева, который погиб в 2008 году в США после того, как приемный отец оставил его на целый день в машине на солнцепеке. Закон вступил в силу с 1 января 2013 года.

В ожидании первого шага

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев считает, что вопрос об отмене закона Димы Яковлева может быть поднят только после улучшения взаимоотношений между РФ и США, в частности, при условии первых шагов навстречу со стороны Вашингтона.

"К сожалению, вопросы политики у нас на первом месте", — заявил Лебедев, отвечая на вопрос РИА Новости о том, может ли сейчас быть отменен данный закон.

Официальная резиденция президента США - Белый дом. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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США и Россия вышли из "низшей точки" отношений, заявили в Вашингтоне
"Наши взаимоотношения с США на сегодняшний день не позволяют нашему руководству делать какие-то шаги навстречу… Если мы увидим улучшение отношений со стороны США, хоть какие-то шаги — например, вернуть дипсобственность, это будет какой-то шаг навстречу — и тогда можно о чем-то подумать", — добавил он.

Такой же позиции придерживается и первый зампред фракции "Справедливая Россия" Михаил Емельянов, который отметил, что в "нагнетании шпионских страстей и антироссийских санкций" решать гуманитарные вопросы очень сложно.

Россияне стали усыновлять больше

Емельянов также рассказал РИА Новости, что не видит условий для отмены или пересмотра в РФ "закона Димы Яковлева" в том числе и потому, что в стране улучшилась ситуация с усыновлением.

"Я считаю, никаких условий для отмены "закона Димы Яковлева" нет, потому что ситуация стала даже хуже с точки зрения иностранного усыновления, чем была до принятия "закона Димы Яковлева", с одной стороны. С другой стороны, улучшилась ситуация внутри России с усыновлением", — сказал Емельянов.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец во время посещения центра Благосфера. 15 декабря 2017
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Медведев: число детей в РФ, ожидающих усыновления, снизилось за пять лет
По словам парламентария, США не хотят заключать с Россией договор, по которому РФ могла бы следить за судьбой детей до достижения ими совершеннолетия, а в такой ситуации опасно отпускать несовершеннолетних в другие страны с учетом огромного количества преступлений, которые совершаются в отношении детей: работорговля, сексуальное рабство, похищение на органы и так далее.

А нужен ли был закон

По мнению Лебедева, все законы, принятые в последнее время в ответ на действия США: Димы Яковлева, СМИ-иноагентов, запрет на вход в Думу — это все законы, которые "не являются насущными и востребованными в экономической и политической ситуации в нашей стране".

"Эти все закон были приняты в ответ на какие-то действия со стороны США, и я уверен, что в большинстве случаев не было серьезной проработки действенности принимаемых законов. Никакого смысла в этих законах на момент их принятия и сейчас нет", — заявил вице-спикер ГД.

Не кровные, но родные. Что нужно знать об усыновлении в России
© РИА Новости / Владимир Песня
Не кровные, но родные. Что нужно знать об усыновлении в России
По его словам, действительно, пять лет назад было несколько случаев, когда российские дети пострадали в приемных семьях в Америке, "но давайте возьмем процент, сколько этих детей пострадало от того количества детей, которые счастливы в американских семьях, уверен, что это будет ничтожный процент".

При этом, по его мнению Емельянова, "закон Димы Яковлева" стимулировал внимание к этой проблеме и обеспечению прав детей в РФ. Он отметил, что за время его действия сократилась очередь детей, ждущих усыновления, и общее количество несовершеннолетних в детских домах.

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