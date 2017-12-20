В ГД считают, что сейчас нет оснований для отмены "закона Димы Яковлева"

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Для отмены в России так называемого "закона Димы Яковлева" на сегодняшний день нет оснований, так как, с одной стороны, в стране за время его действия улучшилась ситуация с усыновлением, а, с другой, в нынешних политических отношениях РФ и США это недопустимо, считают депутаты Госдумы, опрошенные РИА Новости.

Пять лет назад, 21 декабря 2012 года, Госдума приняла "закон Димы Яковлева", запрещающий усыновление российских детей гражданами США. Он был принят после нескольких резонансных случаев жестокого обращения американских усыновителей с приемными детьми из РФ, где виновные остались безнаказанными. Закон получил название по имени двухлетнего мальчика из России Димы Яковлева, который погиб в 2008 году в США после того, как приемный отец оставил его на целый день в машине на солнцепеке. Закон вступил в силу с 1 января 2013 года.

В ожидании первого шага

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев считает, что вопрос об отмене закона Димы Яковлева может быть поднят только после улучшения взаимоотношений между РФ и США, в частности, при условии первых шагов навстречу со стороны Вашингтона.

"К сожалению, вопросы политики у нас на первом месте", — заявил Лебедев, отвечая на вопрос РИА Новости о том, может ли сейчас быть отменен данный закон.

"Наши взаимоотношения с США на сегодняшний день не позволяют нашему руководству делать какие-то шаги навстречу… Если мы увидим улучшение отношений со стороны США, хоть какие-то шаги — например, вернуть дипсобственность, это будет какой-то шаг навстречу — и тогда можно о чем-то подумать", — добавил он.

Такой же позиции придерживается и первый зампред фракции "Справедливая Россия" Михаил Емельянов, который отметил, что в "нагнетании шпионских страстей и антироссийских санкций" решать гуманитарные вопросы очень сложно.

Россияне стали усыновлять больше

Емельянов также рассказал РИА Новости, что не видит условий для отмены или пересмотра в РФ "закона Димы Яковлева" в том числе и потому, что в стране улучшилась ситуация с усыновлением.

"Я считаю, никаких условий для отмены "закона Димы Яковлева" нет, потому что ситуация стала даже хуже с точки зрения иностранного усыновления, чем была до принятия "закона Димы Яковлева", с одной стороны. С другой стороны, улучшилась ситуация внутри России с усыновлением", — сказал Емельянов.

А нужен ли был закон

По словам парламентария, США не хотят заключать с Россией договор, по которому РФ могла бы следить за судьбой детей до достижения ими совершеннолетия, а в такой ситуации опасно отпускать несовершеннолетних в другие страны с учетом огромного количества преступлений, которые совершаются в отношении детей: работорговля, сексуальное рабство, похищение на органы и так далее.

По мнению Лебедева, все законы, принятые в последнее время в ответ на действия США: Димы Яковлева, СМИ-иноагентов, запрет на вход в Думу — это все законы, которые "не являются насущными и востребованными в экономической и политической ситуации в нашей стране".

"Эти все закон были приняты в ответ на какие-то действия со стороны США, и я уверен, что в большинстве случаев не было серьезной проработки действенности принимаемых законов. Никакого смысла в этих законах на момент их принятия и сейчас нет", — заявил вице-спикер ГД.

По его словам, действительно, пять лет назад было несколько случаев, когда российские дети пострадали в приемных семьях в Америке, "но давайте возьмем процент, сколько этих детей пострадало от того количества детей, которые счастливы в американских семьях, уверен, что это будет ничтожный процент".

При этом, по его мнению Емельянова, "закон Димы Яковлева" стимулировал внимание к этой проблеме и обеспечению прав детей в РФ. Он отметил, что за время его действия сократилась очередь детей, ждущих усыновления, и общее количество несовершеннолетних в детских домах.