СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости, Виктор Лященко. Уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина в ответ на резолюцию Генассамблеи ООН заявила, что озвученных там фактов нарушений прав человека в Крыму нет.
"В этой резолюции нет ни слова правды. Резолюцию мы выполнили в полном объеме, потому что незамедлительно уже оставили нарушения прав человека – их не было. То, что они пишут, таких нарушений не было, значит, резолюцию не надо выполнять, потому она уже фактически выполнена", — сказала РИА Новости Лубина.
"Почему они не беспокоились о правах человека, когда нам устраивали блэкаут, когда не дают воду и прочее (энергетическая и водная блокады Крыма со стороны Украины). Все эти резолюции – сплошная профанация и достижение каких-то своих целей, чисто украинских: вернуть Крым, обратить внимание на умирающую Украину и так далее и тому подобное. Я глубоко убеждена, что правами человека руководство Украины совершенно не интересуется", — заявила омбудсмен.
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