СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости, Виктор Лященко. Уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина в ответ на резолюцию Генассамблеи ООН заявила, что озвученных там фактов нарушений прав человека в Крыму нет.

Генеральная Ассамблея ООН приняла во вторник украинскую резолюцию по ситуации в области прав человека в Крыму. За резолюцию проголосовали 70 государств, против — 26, 76 стран воздержались. Среди тех, кто поддержал инициативу — большинство европейских стран и США, а также Грузия. В частности, Генассамблея осудила "нынешнюю временную оккупацию Российской Федерацией части территории Украины", вновь заявив о "непризнании ее аннексии". В документе Россию "настоятельно призывают" выполнить 12 рекомендаций, чтобы "незамедлительно положить конец всем нарушениям и ущемлениям прав человека в отношении жителей Крыма".

"В этой резолюции нет ни слова правды. Резолюцию мы выполнили в полном объеме, потому что незамедлительно уже оставили нарушения прав человека – их не было. То, что они пишут, таких нарушений не было, значит, резолюцию не надо выполнять, потому она уже фактически выполнена", — сказала РИА Новости Лубина.

По ее словам, составители резолюции не интересуются правами человека, документ преследует исключительно политические цели.

"Почему они не беспокоились о правах человека, когда нам устраивали блэкаут, когда не дают воду и прочее (энергетическая и водная блокады Крыма со стороны Украины). Все эти резолюции – сплошная профанация и достижение каких-то своих целей, чисто украинских: вернуть Крым, обратить внимание на умирающую Украину и так далее и тому подобное. Я глубоко убеждена, что правами человека руководство Украины совершенно не интересуется", — заявила омбудсмен.

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