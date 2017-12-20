Российские общественники предложили изменить кодекс этики журналиста

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В условиях обострившейся информационной войны и давления на российские СМИ необходимо разработать кодекс этики журналиста, отвечающий новым вызовам времени, считает первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

"Мы неоднократно говорили, что нужно озаботиться проблемами медиаобразования. Мы должны воспитывать медиаменеджеров и журналистов, которые в современных условиях готовы на все эти вызовы отвечать. Потому что идет настоящая и ничем неприкрытая информационная война, а нам на учебниках 70-х годов рассказывают о кодексе этики и поведения журналистов… Не то, что это плохо, но мы пришли к выводу, что совместно с Союзом журналистов России надо какой-то новый уже сделать кодекс этики журналиста 21 века", — заявил Малькевич.

Он также считает, что с точки зрения теории журналистики "имеет смысл рассказывать правду студентам о том, что все эти СNN и прочие якобы образцы новостной журналистики таковыми не являются", а представляют собой "безобразную пропаганду" и являются поставщиками "постоянных фейк ньюс".