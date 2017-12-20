Госдума приняла закон, разрешающий МФЦ регистрировать рождение и смерть

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Госдума приняла в окончательном, третьем чтении правительственный законопроект, предлагающий разрешить многофункциональным центрам госуслуг (МФЦ) проводить государственную регистрацию рождения и смерти граждан.

Соответствующее решение было принято депутатами на пленарном заседании в среду.

Данным законопроектом предлагается установить возможность наделения законом субъекта Федерации многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг полномочиями по государственной регистрации рождения (за исключением рождения, государственная регистрация которого производится одновременно с государственной регистрацией установления отцовства) и государственной регистрации смерти, отмечается в пояснительной записке законопроекта.

В документе поясняется, что законопроектом за МФЦ будут закреплены функции по составлению записей актов гражданского состояния, выдаче свидетельств о рождении и свидетельств о смерти, а также передаче в органы записей актов гражданского состояния документов, послуживших основанием для госрегистрации записей актов гражданского состояния о рождении и смерти.

Полномочия по внесению исправлений и изменений в записи актов о рождении и смерти, составленных МФЦ, а также их восстановлению закрепляются за органами записи актов гражданского состояния.