Госдума приняла закон об ужесточении наказания за "телефонный терроризм"

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, ужесточающий наказание за "телефонный терроризм".
Соответствующие поправки внесут в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.
Что изменится
- Максимальное наказание за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных опасных действиях против объектов социальной инфраструктуры составит пять лет лишения свободы.
- Ложное сообщение, совершенное для дестабилизации работы органов власти, будет наказываться сроком от шести до восьми лет лишения свободы. Если оно приведет к смерти человека или другим тяжким последствиям — от восьми до десяти лет.
К объектам социальной инфраструктуры относятся больницы, поликлиники, школы, детские сады, стадионы, гостиницы, вокзалы, аэропорты, банки и другие.
Сейчас статья "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма" предусматривает до пяти лет лишения свободы.
По словам Крашенинникова, законопроект стал ответом на волну "телефонного терроризма", принявшей в последнее время угрожающие масштабы.
Осенний террор
По данным ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов. Только в столице ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей, а по всей стране — миллиарды рублей.
В МВД ситуацию оценили как настоящую кибератаку на Россию. Звонки поступали из мест концентрации террористов в Сирии, а также из Турции, Украины, США и Канады. Возбуждено почти три тысячи уголовных дел. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.