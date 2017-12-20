Блогеры могут попасть под закон о СМИ-иноагентах, заявил Толстой

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Проект закона о СМИ-иноагентах не затрагивает блогеров, но если они представляют СМИ и финансируются из-за рубежа, к ним будут применены те же меры, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Группа депутатов и сенаторов во вторник внесла в Госдуму законопроект, который предусматривает, что СМИ, признанные в РФ иностранным агентами, должны для распространения своей продукции учредить российское юридическое лицо.

Авторами законопроекта выступили вице-спикер Госдумы Петр Толстой, председатель комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин, а также члены Совета Федерации Андрей Клишас и Людмила Бокова.

"В том случае, если он (блогер – Ред.) является СМИ и получает финансирование из-за рубежа, но в принципе мы не рассматриваем блогеров в контексте этого закона", — сказал Толстой журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.