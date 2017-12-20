В Московском зоопарке откроют курсы по уходу за экзотическими питомцами

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Академия Московского зоопарка откроет образовательные курсы для владельцев диких и экзотических животных в апреле следующего года, соответствующее сообщение опубликовано на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Нас часто просят забрать диких животных, которых завели дома. Причем многие обращаются, когда питомец уже серьезно заболел… С помощью обучающих занятий мы хотим повысить грамотность и ответственность хозяев диких и экзотических животных, а тем, кто только собирается ими стать, — рассказать обо всех трудностях, с которыми им придется столкнуться", — рассказала порталу Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка.

Согласно сообщению, запланировано шесть курсов, которые посвятят отдельным группам животных: млекопитающим, птицам, рептилиям, рыбам, беспозвоночным и амфибиям. Каждый курс будет состоять из четырех занятий по два часа. Проходить они будут по вечерам в будни, а также в выходные. Обучение будет платным.

Группы сформируют из 15-17 человек, отмечается в сообщении. Заявки на прохождение курсов начнут принимать с 1 марта от всех желающих в возрасте старше 14 лет по электронной почте.

Добавляется, что в Академии Московского зоопарка планируется проводить курсы по повышению квалификации учителей биологии, географии, окружающего мира, а также для сотрудников зоопарков.