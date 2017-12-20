В Московском зоопарке откроют курсы по уходу за экзотическими питомцами

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Академия Московского зоопарка откроет образовательные курсы для владельцев диких и экзотических животных в апреле следующего года, соответствующее сообщение опубликовано на официальном портале мэра и правительства столицы.
Согласно сообщению, запланировано шесть курсов, которые посвятят отдельным группам животных: млекопитающим, птицам, рептилиям, рыбам, беспозвоночным и амфибиям. Каждый курс будет состоять из четырех занятий по два часа. Проходить они будут по вечерам в будни, а также в выходные. Обучение будет платным.
Добавляется, что в Академии Московского зоопарка планируется проводить курсы по повышению квалификации учителей биологии, географии, окружающего мира, а также для сотрудников зоопарков.