В Сургуте чиновников собираются пересадить на такси

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 дек — РИА Новости. Администрация Сургута выделит 15 миллионов рублей в 2018 году, чтобы пересадить местных чиновников со служебных автомобилей на такси, следует из материалов на сайте госзакупок.

В октябре муниципалитет сообщал, что планирует оптимизацию статьи транспортных расходов. По мнению главы города Вадима Шувалова, отказ чиновников от служебных автомобилей и переход на услуги такси позволит сократить расходы на 40 миллионов рублей в год.

Власти Сургута провели конкурс, заявки на участие в котором подали три индивидуальных предпринимателя и одна частная компания. Победителем признан один из местных бизнесменов, говорится на сайте госзакупок.

Подчеркивается, что в 2018 году он обязан оказывать услуги такси для администрации Сургута круглосуточно, включая выходные. Среди других условий контракта стоимостью 15 миллионов рублей — наличие не менее 20 машин не ниже сегмента С и как минимум семи автомобилей не ниже сегмента D по классификации Европейской экономической комиссии. В конкурсной документации отмечается, что при опоздании машины более чем на 5 минут оплачиваться будет лишь половина стоимости поездки чиновника.

Представителями машин "среднего" сегмента С, в частности, являются Volkswagen Golf, Opel Astra, Ford Focus, Honda Civic, Peugeot 308. К машинам сегмента D "семейных автомобилей" можно отнести, к примеру, Ford Mondeo, Volkswagen Passat, Audi A4, BMW 3.

Ранее в мэрии Сургута поясняли, что автопарк, которым пользовались сотрудники администрации, будет продан, а водителей трудоустроят. Сам глава города и его заместители услугами такси пользоваться не будут, для них сохранят часть машин. Планируется оставить минимум служебных автомобилей для представительских нужд, в том числе для работы с иногородними делегациями.